На Волині біля міськради забули автомобіль





Хто власник, чому залишив тут автівку і чому по неї не повертається, 30-го серпня взявся з’ясовувати міський голова Ігор Пальонка. Про це він розповів на оперативній нараді та брифінгу, – пише журналістка Віталіна Макарик для газети “Слово правди”, - пише

За словами Ігоря Пальонки, автівку залишили біля міськради орієнтовно у дати проведення фестивалю «Княжий». Поліція, за дорученням міського голови перевіривши номери автомобіля по міжнародних базах, з’ясувала: ті в ДТП, ні в кримінальних злочинах цей автомобіль не фігурує.



Піднявши записи камер відеонагляду, побачили, що машину припаркували люди, які мали вигляд туристів – з рюкзаками. Сфотографували автівку, пішли – і досі по неї не повернулися.



Позаяк автомобіль має шведські номери, то з допомогою колег зі Швеції спробували відшукати дані про його власника у тамтешніх відкритих реєстрах. З’ясувалося, що автівка зареєстрована на створену у грудні 2020 року компанію «Indecto Security Solutions», про яку майже немає відкритих відомостей: лише поштова адреса, «прив’язана» до звичайного житлового багатоквартирного будинку в одному з районів Стокгольма.



У «КВЕДах» компанії значиться, що вона займається діяльністю в галузі права, економіки, науки та технологій, надає послуги в індустрії спостереження, консультаційні послуги, проводить навчання та розслідування, надає послуги та продукти в галузі безпеки, а також займається сумісною з нею діяльністю.



Сама ж компанія зареєстрована на 40-річного шведа Александра Гельберга, який є також засновником компанії «Nuga». Заступником керівника значиться полька Магдалена Чижевська, а аудитором Нільс Петер Ашейм.



Чи то автівку залишили на безплатній муніципальній парковці туристи зі Швеції або Польщі, близькі до керівництва компанії, сподіваючись, що з нею нічого не станеться, чи просто забули, де саме запаркували машину – наразі невідомо.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На паркмайданчику біля міської ради Володимира вже більше тижня стоїть червоне авто марки шведської марки «Сааб» на єврономерах.Хто власник, чому залишив тут автівку і чому по неї не повертається, 30-го серпня взявся з’ясовувати міський голова Ігор Пальонка. Про це він розповів на оперативній нараді та брифінгу, – пише журналістка Віталіна Макарик для газети “Слово правди”, - пише БУГ.

За словами Ігоря Пальонки, автівку залишили біля міськради орієнтовно у дати проведення фестивалю «Княжий». Поліція, за дорученням міського голови перевіривши номери автомобіля по міжнародних базах, з’ясувала: ті в ДТП, ні в кримінальних злочинах цей автомобіль не фігурує.Піднявши записи камер відеонагляду, побачили, що машину припаркували люди, які мали вигляд туристів – з рюкзаками. Сфотографували автівку, пішли – і досі по неї не повернулися.Позаяк автомобіль має шведські номери, то з допомогою колег зі Швеції спробували відшукати дані про його власника у тамтешніх відкритих реєстрах. З’ясувалося, що автівка зареєстрована на створену у грудні 2020 року компанію «Indecto Security Solutions», про яку майже немає відкритих відомостей: лише поштова адреса, «прив’язана» до звичайного житлового багатоквартирного будинку в одному з районів Стокгольма.У «КВЕДах» компанії значиться, що вона займається діяльністю в галузі права, економіки, науки та технологій, надає послуги в індустрії спостереження, консультаційні послуги, проводить навчання та розслідування, надає послуги та продукти в галузі безпеки, а також займається сумісною з нею діяльністю.Сама ж компанія зареєстрована на 40-річного шведа Александра Гельберга, який є також засновником компанії «Nuga». Заступником керівника значиться полька Магдалена Чижевська, а аудитором Нільс Петер Ашейм.Чи то автівку залишили на безплатній муніципальній парковці туристи зі Швеції або Польщі, близькі до керівництва компанії, сподіваючись, що з нею нічого не станеться, чи просто забули, де саме запаркували машину – наразі невідомо.

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