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На Волині біля міськради забули автомобіль

На Волині біля міськради забули автомобіль
На паркмайданчику біля міської ради Володимира вже більше тижня стоїть червоне авто марки шведської марки «Сааб» на єврономерах.

Хто власник, чому залишив тут автівку і чому по неї не повертається, 30-го серпня взявся з’ясовувати міський голова Ігор Пальонка. Про це він розповів на оперативній нараді та брифінгу, – пише журналістка Віталіна Макарик для газети “Слово правди”, - пише БУГ.

За словами Ігоря Пальонки, автівку залишили біля міськради орієнтовно у дати проведення фестивалю «Княжий». Поліція, за дорученням міського голови перевіривши номери автомобіля по міжнародних базах, з’ясувала: ті в ДТП, ні в кримінальних злочинах цей автомобіль не фігурує.

Піднявши записи камер відеонагляду, побачили, що машину припаркували люди, які мали вигляд туристів – з рюкзаками. Сфотографували автівку, пішли – і досі по неї не повернулися.

Позаяк автомобіль має шведські номери, то з допомогою колег зі Швеції спробували відшукати дані про його власника у тамтешніх відкритих реєстрах. З’ясувалося, що автівка зареєстрована на створену у грудні 2020 року компанію «Indecto Security Solutions», про яку майже немає відкритих відомостей: лише поштова адреса, «прив’язана» до звичайного житлового багатоквартирного будинку в одному з районів Стокгольма.

У «КВЕДах» компанії значиться, що вона займається діяльністю в галузі права, економіки, науки та технологій, надає послуги в індустрії спостереження, консультаційні послуги, проводить навчання та розслідування, надає послуги та продукти в галузі безпеки, а також займається сумісною з нею діяльністю.

Сама ж компанія зареєстрована на 40-річного шведа Александра Гельберга, який є також засновником компанії «Nuga». Заступником керівника значиться полька Магдалена Чижевська, а аудитором Нільс Петер Ашейм.

Чи то автівку залишили на безплатній муніципальній парковці туристи зі Швеції або Польщі, близькі до керівництва компанії, сподіваючись, що з нею нічого не станеться, чи просто забули, де саме запаркували машину – наразі невідомо.


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Теги: Володимир-Волинський, курйоз
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