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Троє українських туристів потрапили під лавину в Грузії

Троє українських туристів потрапили під лавину в Грузії
Троє туристів з України постраждали в результаті сходу лавини на горі Казбек у Грузії.

Зараз вони знаходяться в безпечному місці. Про це розповів прессекретар МЗС України Олег Ніколенко, - пише "Газета ua".

У рятувальній операції брали участь співробітники високогірної жандармерії, два гелікоптери та дві собаки.

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"Посольство України у Грузії встановило контакт з українцями, які потрапили під лавину на горі Казбек. Їх евакуювали вертольотом до міста Степанцмінда. Одна альпіністка отримала перелом руки, її госпіталізували. Стан двох інших альпіністів задовільний", - заявив дипломат.

За словами Ніколенко, постраждалі планують завтра прибути до Тбілісі для подальшого повернення в Україну. Консули забезпечать українських громадян необхідної підтримкою.

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Теги: Україна, Грузія
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