Троє українських туристів потрапили під лавину в Грузії





Зараз вони знаходяться в безпечному місці. Про це розповів прессекретар МЗС України Олег Ніколенко, - пише



У рятувальній операції брали участь співробітники високогірної жандармерії, два гелікоптери та дві собаки.



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"Посольство України у Грузії встановило контакт з українцями, які потрапили під лавину на горі Казбек. Їх евакуювали вертольотом до міста Степанцмінда. Одна альпіністка отримала перелом руки, її госпіталізували. Стан двох інших альпіністів задовільний", - заявив дипломат.



За словами Ніколенко, постраждалі планують завтра прибути до Тбілісі для подальшого повернення в Україну. Консули забезпечать українських громадян необхідної підтримкою.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Троє туристів з України постраждали в результаті сходу лавини на горі Казбек у Грузії.Зараз вони знаходяться в безпечному місці. Про це розповів прессекретар МЗС України Олег Ніколенко, - пише "Газета ua". У рятувальній операції брали участь співробітники високогірної жандармерії, два гелікоптери та дві собаки.ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Українці потрапили під лавину на горі Казбек - росіяни рятувати відмовилися"Посольство України у Грузії встановило контакт з українцями, які потрапили під лавину на горі Казбек. Їх евакуювали вертольотом до міста Степанцмінда. Одна альпіністка отримала перелом руки, її госпіталізували. Стан двох інших альпіністів задовільний", - заявив дипломат.За словами Ніколенко, постраждалі планують завтра прибути до Тбілісі для подальшого повернення в Україну. Консули забезпечать українських громадян необхідної підтримкою.

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