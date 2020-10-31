Троє українських туристів потрапили під лавину в Грузії
Сьогодні, 01:13
Троє туристів з України постраждали в результаті сходу лавини на горі Казбек у Грузії.
Зараз вони знаходяться в безпечному місці. Про це розповів прессекретар МЗС України Олег Ніколенко, - пише "Газета ua".
У рятувальній операції брали участь співробітники високогірної жандармерії, два гелікоптери та дві собаки.
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"Посольство України у Грузії встановило контакт з українцями, які потрапили під лавину на горі Казбек. Їх евакуювали вертольотом до міста Степанцмінда. Одна альпіністка отримала перелом руки, її госпіталізували. Стан двох інших альпіністів задовільний", - заявив дипломат.
За словами Ніколенко, постраждалі планують завтра прибути до Тбілісі для подальшого повернення в Україну. Консули забезпечать українських громадян необхідної підтримкою.
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Зараз вони знаходяться в безпечному місці. Про це розповів прессекретар МЗС України Олег Ніколенко, - пише "Газета ua".
У рятувальній операції брали участь співробітники високогірної жандармерії, два гелікоптери та дві собаки.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Українці потрапили під лавину на горі Казбек - росіяни рятувати відмовилися
"Посольство України у Грузії встановило контакт з українцями, які потрапили під лавину на горі Казбек. Їх евакуювали вертольотом до міста Степанцмінда. Одна альпіністка отримала перелом руки, її госпіталізували. Стан двох інших альпіністів задовільний", - заявив дипломат.
За словами Ніколенко, постраждалі планують завтра прибути до Тбілісі для подальшого повернення в Україну. Консули забезпечать українських громадян необхідної підтримкою.
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