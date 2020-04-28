Скільки Україна заробила на пільговому розмитненні «євроблях»





Приблизно за 2,5 місяці власники, так званих, «євроблях» принесли до української скарниці понад мільярд гривень. Про це свідчать дані Державної митної служби. Станом на кінець серпень митники вже оформили за пільговими тарифами 28 тисяч «євроблях», - пише

Як запевняють у відомстві, всі ці гроші підуть на боротьбу з Covid-19, зокрема на проведення вакцинації.



«Держава отримає додаткові надходження до бюджету, вкрай важливі для підтримки медичної системи. Водночас громадяни, що користуються автівками з іноземною реєстрацією, можуть стати їх повноцінними власниками у повній відповідності до чинного законодавства», - відзначив заступник голови Держмитслужби Руслан Черкасський.



Нагадаємо, Пільгове розмитнення в Україні діє з червня 2021 року. Детально про умови розмитнення – за цим посиланням.



Також нещодавно з’явилася інформація про те, що депутати збираються переглянути пільгові умови розмитнення автомобілів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Державна митна служба повідомила, скільки вона «заробила» на пільговому розмитнені автомобілів іноземної реєстраціїПриблизно за 2,5 місяці власники, так званих, «євроблях» принесли до української скарниці понад мільярд гривень. Про це свідчать дані Державної митної служби. Станом на кінець серпень митники вже оформили за пільговими тарифами 28 тисяч «євроблях», - пише Главком.

Як запевняють у відомстві, всі ці гроші підуть на боротьбу з Covid-19, зокрема на проведення вакцинації.«Держава отримає додаткові надходження до бюджету, вкрай важливі для підтримки медичної системи. Водночас громадяни, що користуються автівками з іноземною реєстрацією, можуть стати їх повноцінними власниками у повній відповідності до чинного законодавства», - відзначив заступник голови Держмитслужби Руслан Черкасський.Нагадаємо, Пільгове розмитнення в Україні діє з червня 2021 року. Детально про умови розмитнення – за цим посиланням.Також нещодавно з’явилася інформація про те, що депутати збираються переглянути пільгові умови розмитнення автомобілів.

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