У Криму гола і п'яна москвичка напала на поліцейських та покусала їх





Нетвереза москвичка атакувала копів, які зупинили авто її колишнього чоловіка, і покусала одного з них. В результаті, поліцейські купили їй халат. Про це у вівторок, 31 серпня, повідомляє



За даними відомства, співробітники ДПС зупинили автомобіль, яким керував п'яний водій. Під час складання протоколів він ображав поліцейських, не корився, а також спробував сховатися. Його затримали на місці.



"У цей час до наряду поліції підбігла оголена жінка - як виявилося, колишня дружина водія. За зовнішнім виглядом, вона також перебувала в стані сп'яніння, вела себе непристойно, висловлюючись нецензурною лайкою відносно представників закону, а також завдала кілька ударів одному зі співробітників. На неодноразові вимоги поліцейських припинити протиправні дії дебоширка не реагувала. Співробітники поліції купили їй халат і доставили правопорушників - колишнє подружжя, жителів міста Москви 1977 і 1976 року народження - у відділ поліції для розгляду", - йдеться в повідомленні.



На затриманих склали адміністративні протоколи за непокору співробітникам поліції і дрібне хуліганство. У суді колишнє подружжя визнали провину, пояснивши свою поведінку тим, що перебували у стані алкогольного сп'яніння.



Їх оштрафували, а чоловіка, крім цього, притягнули до адміністративної відповідальності, автомобіль помістили на спецстоянку.



Telegram-канал Бурхливий світ опублікував відео, напевне, цього ж інциденту. Там також стверджується, що нетвереза ​​жінка покусала одного з копів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Силовики в Криму затримали двох туристів із Москви, при цьому одна з них, оголена жінка, напала на вулиці на наряд поліції. Копам довелося за свої гроші купувати затриманій одяг.Нетвереза москвичка атакувала копів, які зупинили авто її колишнього чоловіка, і покусала одного з них. В результаті, поліцейські купили їй халат. Про це у вівторок, 31 серпня, повідомляє Кореспондент , посилаючись на пресслужбу так званого "МВС Криму".За даними відомства, співробітники ДПС зупинили автомобіль, яким керував п'яний водій. Під час складання протоколів він ображав поліцейських, не корився, а також спробував сховатися. Його затримали на місці."У цей час до наряду поліції підбігла оголена жінка - як виявилося, колишня дружина водія. За зовнішнім виглядом, вона також перебувала в стані сп'яніння, вела себе непристойно, висловлюючись нецензурною лайкою відносно представників закону, а також завдала кілька ударів одному зі співробітників. На неодноразові вимоги поліцейських припинити протиправні дії дебоширка не реагувала. Співробітники поліції купили їй халат і доставили правопорушників - колишнє подружжя, жителів міста Москви 1977 і 1976 року народження - у відділ поліції для розгляду", - йдеться в повідомленні.На затриманих склали адміністративні протоколи за непокору співробітникам поліції і дрібне хуліганство. У суді колишнє подружжя визнали провину, пояснивши свою поведінку тим, що перебували у стані алкогольного сп'яніння.Їх оштрафували, а чоловіка, крім цього, притягнули до адміністративної відповідальності, автомобіль помістили на спецстоянку.Telegram-канал Бурхливий світ опублікував відео, напевне, цього ж інциденту. Там також стверджується, що нетвереза ​​жінка покусала одного з копів.

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