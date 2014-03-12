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У Криму гола і п'яна москвичка напала на поліцейських та покусала їх

У Криму гола і п'яна москвичка напала на поліцейських та покусала їх
Силовики в Криму затримали двох туристів із Москви, при цьому одна з них, оголена жінка, напала на вулиці на наряд поліції. Копам довелося за свої гроші купувати затриманій одяг.

Нетвереза москвичка атакувала копів, які зупинили авто її колишнього чоловіка, і покусала одного з них. В результаті, поліцейські купили їй халат. Про це у вівторок, 31 серпня, повідомляє Кореспондент, посилаючись на пресслужбу так званого "МВС Криму".

За даними відомства, співробітники ДПС зупинили автомобіль, яким керував п'яний водій. Під час складання протоколів він ображав поліцейських, не корився, а також спробував сховатися. Його затримали на місці.

"У цей час до наряду поліції підбігла оголена жінка - як виявилося, колишня дружина водія. За зовнішнім виглядом, вона також перебувала в стані сп'яніння, вела себе непристойно, висловлюючись нецензурною лайкою відносно представників закону, а також завдала кілька ударів одному зі співробітників. На неодноразові вимоги поліцейських припинити протиправні дії дебоширка не реагувала. Співробітники поліції купили їй халат і доставили правопорушників - колишнє подружжя, жителів міста Москви 1977 і 1976 року народження - у відділ поліції для розгляду", - йдеться в повідомленні.

На затриманих склали адміністративні протоколи за непокору співробітникам поліції і дрібне хуліганство. У суді колишнє подружжя визнали провину, пояснивши свою поведінку тим, що перебували у стані алкогольного сп'яніння.

Їх оштрафували, а чоловіка, крім цього, притягнули до адміністративної відповідальності, автомобіль помістили на спецстоянку.

Telegram-канал Бурхливий світ опублікував відео, напевне, цього ж інциденту. Там також стверджується, що нетвереза ​​жінка покусала одного з копів.

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Теги: курйоз, Крим
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