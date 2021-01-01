Стартував продаж приміщень під офіси і магазини в ЖК «Амстердам»*





Для кого підходять ці комерційні приміщення?





Під продуктові магазини та заклади, що надають послуги - перукарні, салони краси, спортивні зали, фітнес-клуби, ательє, стоматпослуги тощо. Район, де розташований ЖК “Амстердам” - новий, але швидко забудовується і поруч проживатиме велика кількість потенційних клієнтів.



Під кав’ярню, піцерію чи невеликий атмосферний ресторан. Територія житлового комплексу із затишними внутрішніми двориками налаштовує на спокійний відпочинок за кавою чи смачною вечерею. І, як уже згадували, поруч проживає чимало людей - майбутніх відвідувачів закладу.



Під креативний та сучасний офіс. Сфера ІТ, електронна торгівля, консалтинг, маркетингові послуги, логістика, вендінгова компанія - ці та десятки інших сфер бізнесу потребують комфортних офісів для адмінперсоналу. Прогресивні компанії розуміють, що комфортний простір для роботи - це не просто гарний дизайн приміщення всередині, а й добре продумані зони відпочинку. Працівники офісів ЖК “Амстердам” отримають це бонусом, адже тут добре продумана громадська територія із зеленими зонами та місцями для релаксу.







Серед інших переваг ЖК “Амстердам”, які стануть плюсом для бізнесу:



власна котельня та система опалення, яка забезпечить мінімальні витрати на обігрів приміщень;



продумана система безпеки: цілодобова охорона та відеонагляд;



обслуговуюча компанія, яка буде стежити за комунальними питаннями, доглядати за територією і зонами спільного користування та за потреби оперативно надавати майстрів;



потенційна мережа клієнтів: у ЖК “Амстердам” буде проживати більше 200 сімей, крім того - по сусідству розташований ЖК “Струмочок”, де збудовано 89 таунхаусів і 29 котеджів, а також поруч ведеться будівництво 6 багатоквартирних будинків по 12 квартир, тобто ще 72 сім'ї.



На першому поверсі ЖК “Амстердам” є різні планування: від 38 до 335 м2.







Зверніть також увагу, що вже стартував продаж квартир нової черги ЖК “Амстердам”. У 5 під’їзді буде 20 квартир з різним плануванням площею від 40 м2 до 79 м2 та комерція на першому поверсі.



Детальніше про ці та інші пропозиції запитуйте у відділі продажів Будівельної компанії «Інвестор»:



+38 067 544 71 96



Адреса: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 (3 поверх)



м. Луцьк, вул. Супутника, 6 а (ЖК «Супернова»)



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