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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Коронавірус в Україні: повідомили статистику за минулу добу

Коронавірус в Україні: повідомили статистику за минулу добу
За добу 31 серпня 2021 року в Україні зафіксували 2075 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 153, медпрацівників – 52).

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я України.

Також за минулу добу:
- госпіталізували – 874 особи;
- летальних випадків – 44;
- одужало – 925 осіб.

За добу протестували:
- методом ПЛР – 28 140 осіб,
- методом ІФА – 8 159 осіб,
- експрес-тестами – 27 102 особи.

За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 2 288 371 особа;
- одужало – 2 208 865 осіб;
- летальних випадків – 53 833;
- провели ПЛР-тестувань – 12 008 463.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (268), Харківській (177), Донецькій (139), Чернівецькій (128) та Львівській (121) областях.

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Теги: коронавір, Україна, статистика
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