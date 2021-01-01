Коронавірус в Україні: повідомили статистику за минулу добу
Сьогодні, 09:08
За добу 31 серпня 2021 року в Україні зафіксували 2075 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 153, медпрацівників – 52).
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я України.
Також за минулу добу:
- госпіталізували – 874 особи;
- летальних випадків – 44;
- одужало – 925 осіб.
За добу протестували:
- методом ПЛР – 28 140 осіб,
- методом ІФА – 8 159 осіб,
- експрес-тестами – 27 102 особи.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 2 288 371 особа;
- одужало – 2 208 865 осіб;
- летальних випадків – 53 833;
- провели ПЛР-тестувань – 12 008 463.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (268), Харківській (177), Донецькій (139), Чернівецькій (128) та Львівській (121) областях.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я України.
Також за минулу добу:
- госпіталізували – 874 особи;
- летальних випадків – 44;
- одужало – 925 осіб.
За добу протестували:
- методом ПЛР – 28 140 осіб,
- методом ІФА – 8 159 осіб,
- експрес-тестами – 27 102 особи.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 2 288 371 особа;
- одужало – 2 208 865 осіб;
- летальних випадків – 53 833;
- провели ПЛР-тестувань – 12 008 463.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (268), Харківській (177), Донецькій (139), Чернівецькій (128) та Львівській (121) областях.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Де на Волині виявили найбільше випадків COVID-19 за минулу добу
Сьогодні, 10:04
На Волині за минулу добу – 18 випадків ковіду
31 серпень, 09:27
За добу коронавірус підтвердили в 15 волинян
30 серпень, 09:36
Оприлюднили статистику щодо коронавірусу в Україні за минулу добу
30 серпень, 08:54
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Лучанин виграв мільйон гривень у лотерею. ВІДЕО
Сьогодні, 09:34
Курс валют у Луцьку на 1 вересня
Сьогодні, 09:20
Коронавірус в Україні: повідомили статистику за минулу добу
Сьогодні, 09:08
Акції «Волині» хоче купити мільярдер з Росії, – журналіст
Сьогодні, 08:35