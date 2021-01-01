Коронавірус в Україні: повідомили статистику за минулу добу





Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я України.



Також за минулу добу:

- госпіталізували – 874 особи;

- летальних випадків – 44;

- одужало – 925 осіб.



За добу протестували:

- методом ПЛР – 28 140 осіб,

- методом ІФА – 8 159 осіб,

- експрес-тестами – 27 102 особи.



За весь час пандемії в Україні:

- захворіло – 2 288 371 особа;

- одужало – 2 208 865 осіб;

- летальних випадків – 53 833;

- провели ПЛР-тестувань – 12 008 463.



За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (268), Харківській (177), Донецькій (139), Чернівецькій (128) та Львівській (121) областях.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За добу 31 серпня 2021 року в Україні зафіксували 2075 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 153, медпрацівників – 52).Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я України.Також за минулу добу:- госпіталізували – 874 особи;- летальних випадків – 44;- одужало – 925 осіб.За добу протестували:- методом ПЛР – 28 140 осіб,- методом ІФА – 8 159 осіб,- експрес-тестами – 27 102 особи.За весь час пандемії в Україні:- захворіло – 2 288 371 особа;- одужало – 2 208 865 осіб;- летальних випадків – 53 833;- провели ПЛР-тестувань – 12 008 463.За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (268), Харківській (177), Донецькій (139), Чернівецькій (128) та Львівській (121) областях.

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