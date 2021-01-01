Курс валют у Луцьку на 1 вересня





Євро при купівлі становить – 31.513, продажу – 31.959.



Курс російського рубля: купівля – 0.324, продаж – 0.376.



Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.561, продаж – 7.114.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Курс долара у Луцьку станом на 1 вересня 2021 року такий: купівля – 26.796, а продаж – 27.034.Євро при купівлі становить – 31.513, продажу – 31.959.Курс російського рубля: купівля – 0.324, продаж – 0.376.Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.561, продаж – 7.114.

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