Курс валют у Луцьку на 1 вересня
Сьогодні, 09:20
Курс долара у Луцьку станом на 1 вересня 2021 року такий: купівля – 26.796, а продаж – 27.034.
Євро при купівлі становить – 31.513, продажу – 31.959.
Курс російського рубля: купівля – 0.324, продаж – 0.376.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.561, продаж – 7.114.
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Євро при купівлі становить – 31.513, продажу – 31.959.
Курс російського рубля: купівля – 0.324, продаж – 0.376.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.561, продаж – 7.114.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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