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Курс валют у Луцьку на 1 вересня

Курс валют у Луцьку на 1 вересня
Курс долара у Луцьку станом на 1 вересня 2021 року такий: купівля – 26.796, а продаж – 27.034.

Євро при купівлі становить – 31.513, продажу – 31.959.

Курс російського рубля: купівля – 0.324, продаж – 0.376.

Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.561, продаж – 7.114.

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Теги: курс гривні, Луцьк
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