Лучанин виграв мільйон гривень у лотерею. ВІДЕО





На що чоловік планує витратити гроші та що змусило його почати грати – розповість журналістка Ольга Матвєєва.



Купив лотерейний білет – і він виявився виграшним! Лучанин Василь просто приголомшений, адже навіть не сподівався, що в миттєвих лотереях можна збагатитися на мільйон.



“Спочатку не повірив. Просто не повірив, тому що це був перший квиток цієї лотереї. Думав, що це якийсь розіграш”, – ділиться Василь Літвін.



Це – єдиний виграшний білет у його житті, адже в лотереї чоловік грає віднедавна. Розпочав не для того, щоб збагатитися, а щоб розважитися.



Ходити у спеціальні лотерейні магазини не довелося – лотерейні білети купував у мережі магазинів 7-23.



Свій лотерейний виграш Василь зможе отримати впродовж року.



Поки ж Василь думає, на що свій виграш витратити. Але вже зараз впевнений, що буде й надалі брати участь у лотереях. Можливо, йому колись пощастить ще раз виграти. Головне купувати лотереї зважено, адже виграти можна завдяки лише одному білет.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Лучанин, який не вірив в лотерейні перемоги, тепер має чек на мільйон гривень.На що чоловік планує витратити гроші та що змусило його почати грати – розповість журналістка "12 каналу" Купив лотерейний білет – і він виявився виграшним! Лучанинпросто приголомшений, адже навіть не сподівався, що в миттєвих лотереях можна збагатитися на мільйон.“Спочатку не повірив. Просто не повірив, тому що це був перший квиток цієї лотереї. Думав, що це якийсь розіграш”, – ділиться Василь Літвін.Це – єдиний виграшний білет у його житті, адже в лотереї чоловік грає віднедавна. Розпочав не для того, щоб збагатитися, а щоб розважитися.Ходити у спеціальні лотерейні магазини не довелося – лотерейні білети купував у мережі магазинів 7-23.Свій лотерейний виграш Василь зможе отримати впродовж року.Поки ж Василь думає, на що свій виграш витратити. Але вже зараз впевнений, що буде й надалі брати участь у лотереях. Можливо, йому колись пощастить ще раз виграти. Головне купувати лотереї зважено, адже виграти можна завдяки лише одному білет.

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