вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Лучанин виграв мільйон гривень у лотерею. ВІДЕО

Лучанин виграв мільйон гривень у лотерею. ВІДЕО
Лучанин, який не вірив в лотерейні перемоги, тепер має чек на мільйон гривень.

На що чоловік планує витратити гроші та що змусило його почати грати – розповість журналістка "12 каналу" Ольга Матвєєва.

Купив лотерейний білет – і він виявився виграшним! Лучанин Василь просто приголомшений, адже навіть не сподівався, що в миттєвих лотереях можна збагатитися на мільйон.

“Спочатку не повірив. Просто не повірив, тому що це був перший квиток цієї лотереї. Думав, що це якийсь розіграш”, – ділиться Василь Літвін.

Це – єдиний виграшний білет у його житті, адже в лотереї чоловік грає віднедавна. Розпочав не для того, щоб збагатитися, а щоб розважитися.

Ходити у спеціальні лотерейні магазини не довелося – лотерейні білети купував у мережі магазинів 7-23.

Свій лотерейний виграш Василь зможе отримати впродовж року.

Поки ж Василь думає, на що свій виграш витратити. Але вже зараз впевнений, що буде й надалі брати участь у лотереях. Можливо, йому колись пощастить ще раз виграти. Головне купувати лотереї зважено, адже виграти можна завдяки лише одному білет.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: лотерея, лучанин, мільйон
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Королівство кривих дзеркал? Інший бік премії «Люди року. Волинь»
«Для «залізної» дистанції найголовніше – останній кілометр», – Ironman з Луцька Олександр Редько.ФОТО.ВІДЕО
«Точна дата ще невідома», – компанія «МакДональдз» про відкриття закладу у Луцьку
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Де на Волині виявили найбільше випадків COVID-19 за минулу добу
Сьогодні, 10:04
У Волинській та Запорізькій областях – найнижчі показники вакцинації освітян, – очільник МОН
Сьогодні, 09:50
Лучанин виграв мільйон гривень у лотерею. ВІДЕО
Сьогодні, 09:34
Курс валют у Луцьку на 1 вересня
Сьогодні, 09:20
Коронавірус в Україні: повідомили статистику за минулу добу
Сьогодні, 09:08
Схожі новини
На Волині у лотерею виграли мільйон На Волині у лотерею виграли мільйон
02 травень, 2019, 12:26
Лучанин виграв у лотерею чверть мільйона гривень Лучанин виграв у лотерею чверть мільйона гривень
12 лютий, 2019, 16:42
Син учасника АТО з Луцька бореться з раком: рідні благають про допомогу Син учасника АТО з Луцька бореться з раком: рідні благають про допомогу
17 серпень, 10:21
Лучанин на смерть збив велосипедиста на Львівщині Лучанин на смерть збив велосипедиста на Львівщині
10 серпень, 10:03
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Звільнився чи вижили: чим закінчилася історія «сторожа-людожера» з луцької школи. ВІДЕО
Сьогодні, 10:17
 0
Де на Волині виявили найбільше випадків COVID-19 за минулу добу
Сьогодні, 10:04
 0
У Волинській та Запорізькій областях – найнижчі показники вакцинації освітян, – очільник МОН
Сьогодні, 09:50
 0
Лучанин виграв мільйон гривень у лотерею. ВІДЕО
Сьогодні, 09:34
 0
Курс валют у Луцьку на 1 вересня
Сьогодні, 09:20
 0
Медіа
відео
1/8