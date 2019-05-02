Лучанин виграв мільйон гривень у лотерею. ВІДЕО
Сьогодні, 09:34
Лучанин, який не вірив в лотерейні перемоги, тепер має чек на мільйон гривень.
На що чоловік планує витратити гроші та що змусило його почати грати – розповість журналістка "12 каналу" Ольга Матвєєва.
Купив лотерейний білет – і він виявився виграшним! Лучанин Василь просто приголомшений, адже навіть не сподівався, що в миттєвих лотереях можна збагатитися на мільйон.
“Спочатку не повірив. Просто не повірив, тому що це був перший квиток цієї лотереї. Думав, що це якийсь розіграш”, – ділиться Василь Літвін.
Це – єдиний виграшний білет у його житті, адже в лотереї чоловік грає віднедавна. Розпочав не для того, щоб збагатитися, а щоб розважитися.
Ходити у спеціальні лотерейні магазини не довелося – лотерейні білети купував у мережі магазинів 7-23.
Свій лотерейний виграш Василь зможе отримати впродовж року.
Поки ж Василь думає, на що свій виграш витратити. Але вже зараз впевнений, що буде й надалі брати участь у лотереях. Можливо, йому колись пощастить ще раз виграти. Головне купувати лотереї зважено, адже виграти можна завдяки лише одному білет.
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На що чоловік планує витратити гроші та що змусило його почати грати – розповість журналістка "12 каналу" Ольга Матвєєва.
Купив лотерейний білет – і він виявився виграшним! Лучанин Василь просто приголомшений, адже навіть не сподівався, що в миттєвих лотереях можна збагатитися на мільйон.
“Спочатку не повірив. Просто не повірив, тому що це був перший квиток цієї лотереї. Думав, що це якийсь розіграш”, – ділиться Василь Літвін.
Це – єдиний виграшний білет у його житті, адже в лотереї чоловік грає віднедавна. Розпочав не для того, щоб збагатитися, а щоб розважитися.
Ходити у спеціальні лотерейні магазини не довелося – лотерейні білети купував у мережі магазинів 7-23.
Свій лотерейний виграш Василь зможе отримати впродовж року.
Поки ж Василь думає, на що свій виграш витратити. Але вже зараз впевнений, що буде й надалі брати участь у лотереях. Можливо, йому колись пощастить ще раз виграти. Головне купувати лотереї зважено, адже виграти можна завдяки лише одному білет.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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