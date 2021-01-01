У Волинській та Запорізькій областях – найнижчі показники вакцинації освітян, – очільник МОН





Про це повідомив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет, передає



Так, він зазначив, що Житомирська та Київська області вже подолали поріг у 65% вакцинованих освітян, але це з урахуванням тих, хто отримав і одну, і вже дві дози вакцини.



"Ще кілька областей мають показники близько 50%. Найнижчий рівень вакцинації освітян, на жаль, продовжують поки що демонструвати Запорізька та Волинська області", - наголосив Шкарлет.



Міністр нагадав, що у разі погіршення епідемічної ситуації та вихід України з "зеленої" зони карантину, працювати в очному форматі зможуть лише ті школи, де буде вакциновано не менше ніж 80% персоналу.



Фото - ілюстративне

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У двох областях України кількість вакцинованих від коронавірусу працівників освіти перевищує 50%. Це Житомирська та Київська області.Про це повідомив міністр освіти і науки, передає Експрес Так, він зазначив, що Житомирська та Київська області вже подолали поріг у 65% вакцинованих освітян, але це з урахуванням тих, хто отримав і одну, і вже дві дози вакцини."Ще кілька областей мають показники близько 50%. Найнижчий рівень вакцинації освітян, на жаль, продовжують поки що демонструвати Запорізька та", - наголосив Шкарлет.Міністр нагадав, що у разі погіршення епідемічної ситуації та вихід України з "зеленої" зони карантину, працювати в очному форматі зможуть лише ті школи, де буде вакциновано не менше ніж 80% персоналу.

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