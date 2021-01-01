У Волинській та Запорізькій областях – найнижчі показники вакцинації освітян, – очільник МОН
Сьогодні, 09:50
У двох областях України кількість вакцинованих від коронавірусу працівників освіти перевищує 50%. Це Житомирська та Київська області.
Про це повідомив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет, передає Експрес.
Так, він зазначив, що Житомирська та Київська області вже подолали поріг у 65% вакцинованих освітян, але це з урахуванням тих, хто отримав і одну, і вже дві дози вакцини.
"Ще кілька областей мають показники близько 50%. Найнижчий рівень вакцинації освітян, на жаль, продовжують поки що демонструвати Запорізька та Волинська області", - наголосив Шкарлет.
Міністр нагадав, що у разі погіршення епідемічної ситуації та вихід України з "зеленої" зони карантину, працювати в очному форматі зможуть лише ті школи, де буде вакциновано не менше ніж 80% персоналу.
Фото - ілюстративне
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Про це повідомив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет, передає Експрес.
Так, він зазначив, що Житомирська та Київська області вже подолали поріг у 65% вакцинованих освітян, але це з урахуванням тих, хто отримав і одну, і вже дві дози вакцини.
"Ще кілька областей мають показники близько 50%. Найнижчий рівень вакцинації освітян, на жаль, продовжують поки що демонструвати Запорізька та Волинська області", - наголосив Шкарлет.
Міністр нагадав, що у разі погіршення епідемічної ситуації та вихід України з "зеленої" зони карантину, працювати в очному форматі зможуть лише ті школи, де буде вакциновано не менше ніж 80% персоналу.
Фото - ілюстративне
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