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У Волинській та Запорізькій областях – найнижчі показники вакцинації освітян, – очільник МОН

У Волинській та Запорізькій областях – найнижчі показники вакцинації освітян, – очільник МОН
У двох областях України кількість вакцинованих від коронавірусу працівників освіти перевищує 50%. Це Житомирська та Київська області.

Про це повідомив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет, передає Експрес.

Так, він зазначив, що Житомирська та Київська області вже подолали поріг у 65% вакцинованих освітян, але це з урахуванням тих, хто отримав і одну, і вже дві дози вакцини.

"Ще кілька областей мають показники близько 50%. Найнижчий рівень вакцинації освітян, на жаль, продовжують поки що демонструвати Запорізька та Волинська області", - наголосив Шкарлет.

Міністр нагадав, що у разі погіршення епідемічної ситуації та вихід України з "зеленої" зони карантину, працювати в очному форматі зможуть лише ті школи, де буде вакциновано не менше ніж 80% персоналу.

Фото - ілюстративне

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Теги: вакцинація, вчителі, показники, Волинь, статистика
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