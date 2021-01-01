Де на Волині виявили найбільше випадків COVID-19 за минулу добу





Статистику оприлюднили на сайті



Нові випадки хвороби виявили у:



Луцькому районі – 15 хворих:

Луцька ТГ – 10

Ківерцівська ТГ – 2

Підгайцівська ТГ – 2

Цуманська ТГ – 1



Володимир-Волинському районі – 8 хворих:

Володимир- Волинська ТГ – 5

Зимнівська ТГ – 1

Нововолинська ТГ – 1

Оваднівська ТГ – 1



Камінь-Каширському району – 5 хворих:

Камінь-Каширська ТГ – 5



Ковельському районі – 7 хворих:

Вишнівська ТГ – 2

Заболотівська ТГ – 1

Ковельська ТГ – 1

Колодяжненська ТГ – 1

Смідинська ТГ – 1

Шацька ТГ – 1



Усього станом на 1 вересня в області зареєстрували 62 647 випадків.



Одужало – 61 181 особа (за останню добу – 4).



Летальні випадки – 1 206 (за останню добу– 0).



Методом ПЛР всього обстежили 272 307 осіб, за останню добу – 274 особи.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За минулу добу на Волині зареєстрували 35 випадків захворювання на COVID-19.Статистику оприлюднили на сайті Волинської ОДА. Нові випадки хвороби виявили у:Луцька ТГ – 10Ківерцівська ТГ – 2Підгайцівська ТГ – 2Цуманська ТГ – 1Володимир- Волинська ТГ – 5Зимнівська ТГ – 1Нововолинська ТГ – 1Оваднівська ТГ – 1Камінь-Каширська ТГ – 5Вишнівська ТГ – 2Заболотівська ТГ – 1Ковельська ТГ – 1Колодяжненська ТГ – 1Смідинська ТГ – 1Шацька ТГ – 1Усього станом на 1 вересня в області зареєстрували 62 647 випадків.Одужало – 61 181 особа (за останню добу – 4).Летальні випадки – 1 206 (за останню добу– 0).Методом ПЛР всього обстежили 272 307 осіб, за останню добу – 274 особи.

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