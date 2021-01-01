Де на Волині виявили найбільше випадків COVID-19 за минулу добу
Сьогодні, 10:04
За минулу добу на Волині зареєстрували 35 випадків захворювання на COVID-19.
Статистику оприлюднили на сайті Волинської ОДА.
Нові випадки хвороби виявили у:
Луцькому районі – 15 хворих:
Луцька ТГ – 10
Ківерцівська ТГ – 2
Підгайцівська ТГ – 2
Цуманська ТГ – 1
Володимир-Волинському районі – 8 хворих:
Володимир- Волинська ТГ – 5
Зимнівська ТГ – 1
Нововолинська ТГ – 1
Оваднівська ТГ – 1
Камінь-Каширському району – 5 хворих:
Камінь-Каширська ТГ – 5
Ковельському районі – 7 хворих:
Вишнівська ТГ – 2
Заболотівська ТГ – 1
Ковельська ТГ – 1
Колодяжненська ТГ – 1
Смідинська ТГ – 1
Шацька ТГ – 1
Усього станом на 1 вересня в області зареєстрували 62 647 випадків.
Одужало – 61 181 особа (за останню добу – 4).
Летальні випадки – 1 206 (за останню добу– 0).
Методом ПЛР всього обстежили 272 307 осіб, за останню добу – 274 особи.
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Статистику оприлюднили на сайті Волинської ОДА.
Нові випадки хвороби виявили у:
Луцькому районі – 15 хворих:
Луцька ТГ – 10
Ківерцівська ТГ – 2
Підгайцівська ТГ – 2
Цуманська ТГ – 1
Володимир-Волинському районі – 8 хворих:
Володимир- Волинська ТГ – 5
Зимнівська ТГ – 1
Нововолинська ТГ – 1
Оваднівська ТГ – 1
Камінь-Каширському району – 5 хворих:
Камінь-Каширська ТГ – 5
Ковельському районі – 7 хворих:
Вишнівська ТГ – 2
Заболотівська ТГ – 1
Ковельська ТГ – 1
Колодяжненська ТГ – 1
Смідинська ТГ – 1
Шацька ТГ – 1
Усього станом на 1 вересня в області зареєстрували 62 647 випадків.
Одужало – 61 181 особа (за останню добу – 4).
Летальні випадки – 1 206 (за останню добу– 0).
Методом ПЛР всього обстежили 272 307 осіб, за останню добу – 274 особи.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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