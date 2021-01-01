Звільнився чи вижили: чим закінчилася історія «сторожа-людожера» з луцької школи. ВІДЕО





Що змінилося в його житті і як завершилась ця історія – дивіться у сюжеті



Нагадаємо, Василь Милусь в минулому викладач в університеті. Звільнившись, пішов охороняти одну із луцьких шкіл. До нової професії поставився відповідально. Василь ночами кілька десятків разів обходив територію, ні на хвилину не змикав очей. Навіть попри те, що мав напарника. Щоправда, ті постійно змінювалися, бо не витримували ентузіазму Василя. Він і їх залучав до такої скрупульозності. А кожен промах напарників нотував. Щоправда, керівництво і без нього все знає, бо жаліються ті ж напарники. А ще всі в один голос відмовляються



До останнього колишній викладач Василь Милусь сподівався і вірив, що зможе залишитися у сфері освіти бодай сторожем. Втім, дива не сталося: трудовий договір закінчився, а разом із ним сили Василя боротися.



Те, що Василь – працівник відповідальний, керівництво школи не заперечує. З’ясували це і вході службового розслідування, яке розпочали після гучних заяв Василя у нашому попередньому сюжеті. Але виявилось: його напарники теж виконували свою роботу належним чином.



“Ми брали до уваги свідчення всіх причетних осіб. Проводився аналіз відео з камер відеоспостереження, які є в школі – це все перевірялося”, – розповідає директорка школи Вероніка Захарчук.



Відповідальний сторож свою роботу у школі не продовжуватиме. Щоправда, через власну неуважність, каже новоспечена директорка закладу. Про те, що термін дії трудового договору стікає Василя повідомили ще в липні, а заяву про його продовження він, запевняють у школі, не написав і досі. Схвильований і розчарований Василь це заперечує. Щоправда, вже поза камерою. Ділиться: рішення керівництва було однозначним й оскаржити його вже не зміг. Зокрема, й через те, що додому довелося повертатися на кареті “швидкої”. Приймає все надто близько до серця – пояснюють причини конфлікту у департаменті освіти.



Задля власного спокою та безпеки, Василь вирішив – за цю роботу більше не боротиметься. Втім, поборотися за Василя готові інші роботодавці: після нашого сюжету чоловіку запропонували охороняти приватну компанію вже у комфортніших умовах, та з більшою зарплатнею. Пропозицію Василь пообіцяв розглянути, але поки – набирається сил та одужує.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Історія про “сторожа-людожера” однієї із луцьких шкіл буквально облетіла всю Україну. Надвідповідального охоронця шкодували усі, адже пенсіонер грозився прикувати себе до міськради, аби не втратити роботу.Що змінилося в його житті і як завершилась ця історія – дивіться у сюжеті 12 каналу Нагадаємо, Василь Милусь в минулому викладач в університеті. Звільнившись, пішов охороняти одну із луцьких шкіл.Василь ночами кілька десятків разів обходив територію, ні на хвилину не змикав очей. Навіть попри те, що мав напарника. Щоправда, ті постійно змінювалися, бо не витримували ентузіазму Василя. Він і їх залучав до такої скрупульозності. А кожен промах напарників нотував. Щоправда, керівництво і без нього все знає, бо жаліються ті ж напарники. А ще всі в один голос відмовляютьсяДо останнього колишній викладач Василь Милусь сподівався і вірив, що зможе залишитися у сфері освіти бодай сторожем. Втім, дива не сталося: трудовий договір закінчився, а разом із ним сили Василя боротися.Те, що Василь – працівник відповідальний, керівництво школи не заперечує. З’ясували це і вході службового розслідування, яке розпочали після гучних заяв Василя у нашому попередньому сюжеті. Але виявилось: його напарники теж виконували свою роботу належним чином.“Ми брали до уваги свідчення всіх причетних осіб. Проводився аналіз відео з камер відеоспостереження, які є в школі – це все перевірялося”, – розповідає директорка школиВідповідальний сторож свою роботу у школі не продовжуватиме. Щоправда, через власну неуважність, каже новоспечена директорка закладу. Про те, що термін дії трудового договору стікає Василя повідомили ще в липні, а заяву про його продовження він, запевняють у школі, не написав і досі. Схвильований і розчарований Василь це заперечує. Щоправда, вже поза камерою. Ділиться: рішення керівництва було однозначним й оскаржити його вже не зміг. Зокрема, й через те, що додому довелося повертатися на кареті “швидкої”. Приймає все надто близько до серця – пояснюють причини конфлікту у департаменті освіти.Задля власного спокою та безпеки, Василь вирішив – за цю роботу більше не боротиметься. Втім, поборотися за Василя готові інші роботодавці: після нашого сюжету чоловіку запропонували охороняти приватну компанію вже у комфортніших умовах, та з більшою зарплатнею. Пропозицію Василь пообіцяв розглянути, але поки – набирається сил та одужує.

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