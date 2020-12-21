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У сервісному центрі на Волині виявили Jeep з підробленими номерами кузова

У сервісному центрі на Волині виявили Jeep з підробленими номерами кузова
31 серпня у ТСЦ м. Ковель працівники сектору криміналістичного дослідження транспортних засобів та реєстраційних документів у ході дослідження Jeep Grand Cherokee, 2002 року виготовлення, встановили, що номерні позначення кузова автомобіля піддавалися змінам.

Про це повідомляють на сторінці Волинського НДЕКЦ МВС у фейсбуці.

Транспортний засіб разом із реєстраційними документами, що його супроводжували, передані правоохоронцям для подальшого з’ясування обставин.

Разом з тим, інформують автовласників про доцільність проведення експертних досліджень транспортних засобів фахівцями Експертної служби МВС, які знаходяться в кожному територіальному сервісному центру МВС, перед їх купівлею, з метою запобігання подібних ситуацій, а саме: придбання транспортних засобів зі зміненими ідентифікаційними номерами кузова (шасі) чи двигуна, а також з підробленими реєстраційними документами.

Так, саме фахівці Експертної служби МВС у ході комплексного дослідження транспортних засобів під час їх реєстрації (перереєстрації) неодноразово виявляють автомобілі зі зміненими ідентифікаційними номерами кузова (шасі) чи двигуна, а також з підробленими реєстраційними документами.

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Теги: Ковель, підроблені номери, авто
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