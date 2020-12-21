У сервісному центрі на Волині виявили Jeep з підробленими номерами кузова
Сьогодні, 10:36
31 серпня у ТСЦ м. Ковель працівники сектору криміналістичного дослідження транспортних засобів та реєстраційних документів у ході дослідження Jeep Grand Cherokee, 2002 року виготовлення, встановили, що номерні позначення кузова автомобіля піддавалися змінам.
Про це повідомляють на сторінці Волинського НДЕКЦ МВС у фейсбуці.
Транспортний засіб разом із реєстраційними документами, що його супроводжували, передані правоохоронцям для подальшого з’ясування обставин.
Разом з тим, інформують автовласників про доцільність проведення експертних досліджень транспортних засобів фахівцями Експертної служби МВС, які знаходяться в кожному територіальному сервісному центру МВС, перед їх купівлею, з метою запобігання подібних ситуацій, а саме: придбання транспортних засобів зі зміненими ідентифікаційними номерами кузова (шасі) чи двигуна, а також з підробленими реєстраційними документами.
Так, саме фахівці Експертної служби МВС у ході комплексного дослідження транспортних засобів під час їх реєстрації (перереєстрації) неодноразово виявляють автомобілі зі зміненими ідентифікаційними номерами кузова (шасі) чи двигуна, а також з підробленими реєстраційними документами.
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Про це повідомляють на сторінці Волинського НДЕКЦ МВС у фейсбуці.
Транспортний засіб разом із реєстраційними документами, що його супроводжували, передані правоохоронцям для подальшого з’ясування обставин.
Разом з тим, інформують автовласників про доцільність проведення експертних досліджень транспортних засобів фахівцями Експертної служби МВС, які знаходяться в кожному територіальному сервісному центру МВС, перед їх купівлею, з метою запобігання подібних ситуацій, а саме: придбання транспортних засобів зі зміненими ідентифікаційними номерами кузова (шасі) чи двигуна, а також з підробленими реєстраційними документами.
Так, саме фахівці Експертної служби МВС у ході комплексного дослідження транспортних засобів під час їх реєстрації (перереєстрації) неодноразово виявляють автомобілі зі зміненими ідентифікаційними номерами кузова (шасі) чи двигуна, а також з підробленими реєстраційними документами.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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