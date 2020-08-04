Вже зробили понад 10 операцій: дівчина з Волині, яка постраждала в ДТП, потребує фінансової допомоги
Сьогодні, 10:48
На операцію 21-річної Іванки Гаджало, мешканки села Гупали, що на Любомльщині, потрібно чотири тисячі євро.
Оперативне втручання мають робити за десять днів у одній з київських міських лікарень, повідомляє "Район.Любомль".
Нагадаємо, у березні 2018 року дівчина потрапила в аварію, в якій отримала серйозні травми. Та найбільше у дівчини постраждало обличчя.
Дівчині вже зробили понад десять операцій, під час яких видалили осколки щелепи, встановили титанову щелепу, видалили частину кістки з ноги та встановили під око, а також – ще одну титанову пластину.
Під час наступної операції хірурги планують вирівняти носа, вставити імпланти в обличчя.
Таких грошей родина не спроможна зібрати самостійно, адже два тижні тому дівчині вже робили операцію, тому тепер просять допомоги усіх небайдужих.
Номер картки Ощадбанку: 5167 8020 1264 3067 - Гаджало Іванна Іванівна
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Оперативне втручання мають робити за десять днів у одній з київських міських лікарень, повідомляє "Район.Любомль".
Нагадаємо, у березні 2018 року дівчина потрапила в аварію, в якій отримала серйозні травми. Та найбільше у дівчини постраждало обличчя.
Дівчині вже зробили понад десять операцій, під час яких видалили осколки щелепи, встановили титанову щелепу, видалили частину кістки з ноги та встановили під око, а також – ще одну титанову пластину.
Під час наступної операції хірурги планують вирівняти носа, вставити імпланти в обличчя.
Таких грошей родина не спроможна зібрати самостійно, адже два тижні тому дівчині вже робили операцію, тому тепер просять допомоги усіх небайдужих.
Номер картки Ощадбанку: 5167 8020 1264 3067 - Гаджало Іванна Іванівна
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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