Вже зробили понад 10 операцій: дівчина з Волині, яка постраждала в ДТП, потребує фінансової допомоги

Іванки Гаджало, мешканки села Гупали, що на Любомльщині, потрібно чотири тисячі євро.



Оперативне втручання мають робити за десять днів у одній з київських міських лікарень, повідомляє



Нагадаємо, у березні 2018 року дівчина потрапила в аварію, в якій отримала серйозні травми. Та найбільше у дівчини постраждало обличчя.



Дівчині вже зробили понад десять операцій, під час яких видалили осколки щелепи, встановили титанову щелепу, видалили частину кістки з ноги та встановили під око, а також – ще одну титанову пластину.



Під час наступної операції хірурги планують вирівняти носа, вставити імпланти в обличчя.



Таких грошей родина не спроможна зібрати самостійно, адже два тижні тому дівчині вже робили операцію, тому тепер просять допомоги усіх небайдужих.



Номер картки Ощадбанку: 5167 8020 1264 3067 - Гаджало Іванна Іванівна





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