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Поставив собі під живіт: на Івано-Франківщині від вибуху гранати загинув учасник АТО

Поставив собі під живіт: на Івано-Франківщині від вибуху гранати загинув учасник АТО
Увечері 31 серпня у Калуші, що на Івано-Франківщині, від вибуху гранати загинув учасник АТО/ООС Анатолій Новічонок.

Про це кореспонденту Суспільного повідомив голова громадської спілки "Громадське об’єднання Калущини учасників бойових дій (АТО) на сході України імені Романа Шухевича" Олександр Соколовський.

З його слів, 31 серпня приблизно о 22:00 Анатолій Новічонок навідався у гості до свого батька на вулицю Січових Стрільців.

"Він (Анатолій Новічонок — ред.) гранату поставив собі під живіт. Батько ще встиг якось вибігти з кімнати. Де він узяв гранату мені не відомо", — розповів Олександр Соколовський.

Анатолій Новічонок служив у 4 батальйоні 24-й ОМБр. Уперше відправився на фронт у серпні 2014 року. У бійця залишилися дружина і діти.

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Теги: самогубство, військовий, Івано-Франківщина
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