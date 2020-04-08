Поставив собі під живіт: на Івано-Франківщині від вибуху гранати загинув учасник АТО

Анатолій Новічонок.



Про це кореспонденту Олександр Соколовський.



З його слів, 31 серпня приблизно о 22:00 Анатолій Новічонок навідався у гості до свого батька на вулицю Січових Стрільців.



"Він (Анатолій Новічонок — ред.) гранату поставив собі під живіт. Батько ще встиг якось вибігти з кімнати. Де він узяв гранату мені не відомо", — розповів Олександр Соколовський.



Анатолій Новічонок служив у 4 батальйоні 24-й ОМБр. Уперше відправився на фронт у серпні 2014 року. У бійця залишилися дружина і діти.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Увечері 31 серпня у Калуші, що на Івано-Франківщині, від вибуху гранати загинув учасник АТО/ООСПро це кореспонденту Суспільного повідомив голова громадської спілки "Громадське об’єднання Калущини учасників бойових дій (АТО) на сході України імені Романа Шухевича"З його слів, 31 серпня приблизно о 22:00 Анатолій Новічонок навідався у гості до свого батька на вулицю Січових Стрільців."Він (Анатолій Новічонок — ред.) гранату поставив собі під живіт. Батько ще встиг якось вибігти з кімнати. Де він узяв гранату мені не відомо", — розповів Олександр Соколовський.Анатолій Новічонок служив у 4 батальйоні 24-й ОМБр. Уперше відправився на фронт у серпні 2014 року. У бійця залишилися дружина і діти.

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