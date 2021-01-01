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Повідомили, у яких громадах Волині щепили найбільше працівників шкіл. ПЕРЕЛІК

Повідомили, у яких громадах Волині щепили найбільше працівників шкіл. ПЕРЕЛІК
На Волині лідерами з вакцинації від коронавірусної хвороби є працівники шкіл Локачинської територіальної громади, де щеплення отримали 68 % осіб.

Про це Суспільному повідомила заступниця начальника управління освіти області Тетяна Соломіна.

"За статистичними даними, це найбільший показник в області", – зазначила посадовиця.

Окрім того, в Підгайцівській громаді щепилося 60 % працівників шкіл, у Камінь-Каширській ТГ — 55 %. Також, зі слів Тетяни Соломіної, до лідерської таблиці вакцинованих педагогів та працівників шкіл увійшли такі громади, як:
- Затурцівська громада – 54 % вакцинованих працівників шкіл;
- Берестечківська громада – 53 % вакцинованих працівників шкіл;
- Устилузька громада – 52 % вакцинованих працівників шкіл;
- Торчинська громада – 50 % вакцинованих працівників шкіл.

Станом на 29 серпня, зі слів заступниці начальника обласного управління освіти, на Волині вакцинувалося 7 124 працівники закладів загальної середньої освіти, що складає майже 29 % від загальної кількості.

"Однією з вимог змін до постанови Кабінету Міністрів, яка встановлювала право працювати в режимі офлайн, будь-якому закладу – це наявність не менше 80 % працівників, які отримали повний курс щеплень", – зазначила посадовиця.

Усього у школах області працює 25 070 працівників.

Нагадаємо, як повідомив міністр освіти та науки Сергій Шкарлет, Волинська та Запорізька області мають найнижчі показники вакцинації освітян.

Фото - ілюстративне

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Теги: Волинь, вакцинація, громади, лідери, освітяни
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