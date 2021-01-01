Повідомили, у яких громадах Волині щепили найбільше працівників шкіл. ПЕРЕЛІК





Про це Тетяна Соломіна.



"За статистичними даними, це найбільший показник в області", – зазначила посадовиця.



Окрім того, в Підгайцівській громаді щепилося 60 % працівників шкіл, у Камінь-Каширській ТГ — 55 %. Також, зі слів Тетяни Соломіної, до лідерської таблиці вакцинованих педагогів та працівників шкіл увійшли такі громади, як:

- Затурцівська громада – 54 % вакцинованих працівників шкіл;

- Берестечківська громада – 53 % вакцинованих працівників шкіл;

- Устилузька громада – 52 % вакцинованих працівників шкіл;

- Торчинська громада – 50 % вакцинованих працівників шкіл.



Станом на 29 серпня, зі слів заступниці начальника обласного управління освіти, на Волині вакцинувалося 7 124 працівники закладів загальної середньої освіти, що складає майже 29 % від загальної кількості.



"Однією з вимог змін до постанови Кабінету Міністрів, яка встановлювала право працювати в режимі офлайн, будь-якому закладу – це наявність не менше 80 % працівників, які отримали повний курс щеплень", – зазначила посадовиця.



Усього у школах області працює 25 070 працівників.



Нагадаємо, як повідомив міністр освіти та науки Сергій Шкарлет, Волинська та Запорізька області мають найнижчі показники вакцинації освітян.



Фото - ілюстративне

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині лідерами з вакцинації від коронавірусної хвороби є працівники шкіл Локачинської територіальної громади, де щеплення отримали 68 % осіб.Про це Суспільному повідомила заступниця начальника управління освіти області"За статистичними даними, це найбільший показник в області", – зазначила посадовиця.Окрім того, в Підгайцівській громаді щепилося 60 % працівників шкіл, у Камінь-Каширській ТГ — 55 %. Також, зі слів Тетяни Соломіної, до лідерської таблиці вакцинованих педагогів та працівників шкіл увійшли такі громади, як:- Затурцівська громада – 54 % вакцинованих працівників шкіл;- Берестечківська громада – 53 % вакцинованих працівників шкіл;- Устилузька громада – 52 % вакцинованих працівників шкіл;- Торчинська громада – 50 % вакцинованих працівників шкіл.Станом на 29 серпня, зі слів заступниці начальника обласного управління освіти, на Волині вакцинувалося 7 124 працівники закладів загальної середньої освіти, що складає майже 29 % від загальної кількості."Однією з вимог змін до постанови Кабінету Міністрів, яка встановлювала право працювати в режимі офлайн, будь-якому закладу – це наявність не менше 80 % працівників, які отримали повний курс щеплень", – зазначила посадовиця.Усього у школах області працює 25 070 працівників.Нагадаємо, як повідомив міністр освіти та науки, Волинська та Запорізька області

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