Повідомили, у яких громадах Волині щепили найбільше працівників шкіл. ПЕРЕЛІК
Сьогодні, 11:05
На Волині лідерами з вакцинації від коронавірусної хвороби є працівники шкіл Локачинської територіальної громади, де щеплення отримали 68 % осіб.
Про це Суспільному повідомила заступниця начальника управління освіти області Тетяна Соломіна.
"За статистичними даними, це найбільший показник в області", – зазначила посадовиця.
Окрім того, в Підгайцівській громаді щепилося 60 % працівників шкіл, у Камінь-Каширській ТГ — 55 %. Також, зі слів Тетяни Соломіної, до лідерської таблиці вакцинованих педагогів та працівників шкіл увійшли такі громади, як:
- Затурцівська громада – 54 % вакцинованих працівників шкіл;
- Берестечківська громада – 53 % вакцинованих працівників шкіл;
- Устилузька громада – 52 % вакцинованих працівників шкіл;
- Торчинська громада – 50 % вакцинованих працівників шкіл.
Станом на 29 серпня, зі слів заступниці начальника обласного управління освіти, на Волині вакцинувалося 7 124 працівники закладів загальної середньої освіти, що складає майже 29 % від загальної кількості.
"Однією з вимог змін до постанови Кабінету Міністрів, яка встановлювала право працювати в режимі офлайн, будь-якому закладу – це наявність не менше 80 % працівників, які отримали повний курс щеплень", – зазначила посадовиця.
Усього у школах області працює 25 070 працівників.
Нагадаємо, як повідомив міністр освіти та науки Сергій Шкарлет, Волинська та Запорізька області мають найнижчі показники вакцинації освітян.
Фото - ілюстративне
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це Суспільному повідомила заступниця начальника управління освіти області Тетяна Соломіна.
"За статистичними даними, це найбільший показник в області", – зазначила посадовиця.
Окрім того, в Підгайцівській громаді щепилося 60 % працівників шкіл, у Камінь-Каширській ТГ — 55 %. Також, зі слів Тетяни Соломіної, до лідерської таблиці вакцинованих педагогів та працівників шкіл увійшли такі громади, як:
- Затурцівська громада – 54 % вакцинованих працівників шкіл;
- Берестечківська громада – 53 % вакцинованих працівників шкіл;
- Устилузька громада – 52 % вакцинованих працівників шкіл;
- Торчинська громада – 50 % вакцинованих працівників шкіл.
Станом на 29 серпня, зі слів заступниці начальника обласного управління освіти, на Волині вакцинувалося 7 124 працівники закладів загальної середньої освіти, що складає майже 29 % від загальної кількості.
"Однією з вимог змін до постанови Кабінету Міністрів, яка встановлювала право працювати в режимі офлайн, будь-якому закладу – це наявність не менше 80 % працівників, які отримали повний курс щеплень", – зазначила посадовиця.
Усього у школах області працює 25 070 працівників.
Нагадаємо, як повідомив міністр освіти та науки Сергій Шкарлет, Волинська та Запорізька області мають найнижчі показники вакцинації освітян.
Фото - ілюстративне
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У районі на Волині в ДТП травмувався неповнолітній хлопець
Сьогодні, 11:18
Перший дзвінок у луцькій школі №1. ФОТОРЕПОРТАЖ
Сьогодні, 11:08
Повідомили, у яких громадах Волині щепили найбільше працівників шкіл. ПЕРЕЛІК
Сьогодні, 11:05
Поставив собі під живіт: на Івано-Франківщині від вибуху гранати загинув учасник АТО
Сьогодні, 11:00
Вже зробили понад 10 операцій: дівчина з Волині, яка постраждала в ДТП, потребує фінансової допомоги
Сьогодні, 10:48