У Луцькому НВК №26 пролунав перший дзвінок. ФОТОРЕПОРТАЖ





На святковій лінійці, присвяченій Дню знань, цього року зібралися учні 1 і 11 класів. Адже для когось це свято відбувається вперше, а для когось – востаннє.



З величезними букетами квітів та бантами дівчатка-першокласниці у вишиванках вишикувалися на урочисту лінійку разом зі своїми однокласниками. Їх цьогоріч у луцькій школі – 212. Вчорашні малята, відкриті до знань, переступають поріг школи з усмішками, адже на них чекає захоплива історія. Традиційно вони привітали усіх присутніх віршами, на святі також лунали пісні про Україну.



Школа поповнилася трьома степендіатами Луцької міської ради, які сумлінно старалися протягом навчальних років. Ті, для кого це свято відбувається востаннє, привітали «першачків» із новою сходинкою у житті і побажали успіхів. 11-класники сьогодні йдуть на свій перший урок останній раз, тому для них це свято особливе.



Директор школи Іван Леуш привітав усіх із новим навчальним роком, побажав успіхів та наснаги у спільній плідній праці. Після урочистої частини, школярів запросили на перший урок.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцькому НВК №26 відбулося свято Першого дзвоника. Хоч цьогоріч через пандемію коронавірусу, не усі луцькі навчальні заклади проводили урочистості , у цій школі все таки пролунав звук дзвоника, який кликав усіх на перший урок.На святковій лінійці, присвяченій Дню знань, цього року зібралися учні 1 і 11 класів. Адже для когось це свято відбувається вперше, а для когось – востаннє.З величезними букетами квітів та бантами дівчатка-першокласниці у вишиванках вишикувалися на урочисту лінійку разом зі своїми однокласниками. Їх цьогоріч у луцькій школі – 212. Вчорашні малята, відкриті до знань, переступають поріг школи з усмішками, адже на них чекає захоплива історія. Традиційно вони привітали усіх присутніх віршами, на святі також лунали пісні про Україну.Школа поповнилася трьома степендіатами Луцької міської ради, які сумлінно старалися протягом навчальних років. Ті, для кого це свято відбувається востаннє, привітали «першачків» із новою сходинкою у житті і побажали успіхів. 11-класники сьогодні йдуть на свій перший урок останній раз, тому для них це свято особливе.Директор школипривітав усіх із новим навчальним роком, побажав успіхів та наснаги у спільній плідній праці. Після урочистої частини, школярів запросили на перший урок.

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