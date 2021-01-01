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У Луцькому НВК №26 пролунав перший дзвінок. ФОТОРЕПОРТАЖ

У Луцькому НВК №26 пролунав перший дзвінок. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцькому НВК №26 відбулося свято Першого дзвоника. Хоч цьогоріч через пандемію коронавірусу, не усі луцькі навчальні заклади проводили урочистості, у цій школі все таки пролунав звук дзвоника, який кликав усіх на перший урок.

На святковій лінійці, присвяченій Дню знань, цього року зібралися учні 1 і 11 класів. Адже для когось це свято відбувається вперше, а для когось – востаннє.

З величезними букетами квітів та бантами дівчатка-першокласниці у вишиванках вишикувалися на урочисту лінійку разом зі своїми однокласниками. Їх цьогоріч у луцькій школі – 212. Вчорашні малята, відкриті до знань, переступають поріг школи з усмішками, адже на них чекає захоплива історія. Традиційно вони привітали усіх присутніх віршами, на святі також лунали пісні про Україну.
У Луцькому НВК №26 пролунав перший дзвінок. ФОТОРЕПОРТАЖ

Школа поповнилася трьома степендіатами Луцької міської ради, які сумлінно старалися протягом навчальних років. Ті, для кого це свято відбувається востаннє, привітали «першачків» із новою сходинкою у житті і побажали успіхів. 11-класники сьогодні йдуть на свій перший урок останній раз, тому для них це свято особливе.

Директор школи Іван Леуш привітав усіх із новим навчальним роком, побажав успіхів та наснаги у спільній плідній праці. Після урочистої частини, школярів запросили на перший урок.
У Луцькому НВК №26 пролунав перший дзвінок. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцькому НВК №26 пролунав перший дзвінок. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцькому НВК №26 пролунав перший дзвінок. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцькому НВК №26 пролунав перший дзвінок. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцькому НВК №26 пролунав перший дзвінок. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцькому НВК №26 пролунав перший дзвінок. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцькому НВК №26 пролунав перший дзвінок. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцькому НВК №26 пролунав перший дзвінок. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцькому НВК №26 пролунав перший дзвінок. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцькому НВК №26 пролунав перший дзвінок. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцькому НВК №26 пролунав перший дзвінок. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцькому НВК №26 пролунав перший дзвінок. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцькому НВК №26 пролунав перший дзвінок. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцькому НВК №26 пролунав перший дзвінок. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцькому НВК №26 пролунав перший дзвінок. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцькому НВК №26 пролунав перший дзвінок. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцькому НВК №26 пролунав перший дзвінок. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцькому НВК №26 пролунав перший дзвінок. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцькому НВК №26 пролунав перший дзвінок. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцькому НВК №26 пролунав перший дзвінок. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцькому НВК №26 пролунав перший дзвінок. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцькому НВК №26 пролунав перший дзвінок. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцькому НВК №26 пролунав перший дзвінок. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцькому НВК №26 пролунав перший дзвінок. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцькому НВК №26 пролунав перший дзвінок. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцькому НВК №26 пролунав перший дзвінок. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцькому НВК №26 пролунав перший дзвінок. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцькому НВК №26 пролунав перший дзвінок. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцькому НВК №26 пролунав перший дзвінок. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцькому НВК №26 пролунав перший дзвінок. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцькому НВК №26 пролунав перший дзвінок. ФОТОРЕПОРТАЖ


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Теги: Перший дзвінок, школа, Луцьк
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