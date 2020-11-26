У районі на Волині в ДТП травмувався неповнолітній хлопець
Сьогодні, 11:18
У Камінь-Каширському районі внаслідок ДТП постраждав 17-річний хлопець.
ДТП трапилась 31 серпня, близько 3 години ночі, у селі Грудки Камінь-Каширського району, інформує сектор комунікації поліції Волині.
17-річний мотоцикліст не впорався із керуванням та впав на дорожнє покриття. Із численними травмами та забоями хлопця госпіталізували до реанімаційного відділення Камінь-Каширської ЦРЛ.
За цим фактом розпочали кримінальні провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження. Слідчі з’ясовують усі обставини дорожньо-транспортних пригод.
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ДТП трапилась 31 серпня, близько 3 години ночі, у селі Грудки Камінь-Каширського району, інформує сектор комунікації поліції Волині.
17-річний мотоцикліст не впорався із керуванням та впав на дорожнє покриття. Із численними травмами та забоями хлопця госпіталізували до реанімаційного відділення Камінь-Каширської ЦРЛ.
За цим фактом розпочали кримінальні провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження. Слідчі з’ясовують усі обставини дорожньо-транспортних пригод.
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