На Волині біля озера відбудеться містичне дійство





Про це інформують у Волинській облраді.



Організатори обіцяють, що цього дня тут оживуть легенди, відкриються таємниці водних глибин, зачарують містичні озерні істоти. Гостей вражатимуть театралізовані дійства, усілякі майстерки, виступи аматорських та професійних колективів України та Польщі, місцеві господині частуватимуть наїдками з витребеньками. А завершиться свято видовищним вогняним шоу.



Дійство відбуватиметься у рамках проєкту "Українсько-польське поозер"я - край легенд: відкрий та насолоджуйся незвіданим" Програми транскордонного співробітництва Польща-Білорусь-Україна 2014-2020, який впроваджується за фінансової підтримки Європейського Союзу.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 4 вересня на березі мальовничого озера Пісочне відбудеться перший транскордонний фестиваль "Озерна містерія".Про це інформують у Волинській облраді.Організатори обіцяють, що цього дня тут оживуть легенди, відкриються таємниці водних глибин, зачарують містичні озерні істоти. Гостей вражатимуть театралізовані дійства, усілякі майстерки, виступи аматорських та професійних колективів України та Польщі, місцеві господині частуватимуть наїдками з витребеньками. А завершиться свято видовищним вогняним шоу.Дійство відбуватиметься у рамках проєкту "Українсько-польське поозер"я - край легенд: відкрий та насолоджуйся незвіданим" Програми транскордонного співробітництва Польща-Білорусь-Україна 2014-2020, який впроваджується за фінансової підтримки Європейського Союзу.

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