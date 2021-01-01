КП «Луцьктепло» оновило автопарк. ФОТО

На ДКП “Луцьктепло” - оновлення автопарку. На балансі підприємства тепер два нових екскаватори JCB 3CX та два вантажних автомобілі Volkswagen Crafter.Про це повідомляє Луцька міська рада.Трактори придбали у 2019-му. Відтоді вони себе ефективно зарекомендували, тому на підприємстві задумались над купівлею ще одного.Вже у цьому році закупили Volkswagen Crafter, які замінять спеціальні аварійні автомобілі УАЗ-3990 2001р.в. та ГАЗ-52 1989р.в.Закупівля нових транспортних засобів стала можлива завдяки фінансовій підтримці бюджету Луцької міської територіальної громади.Загалом на балансі ДКП «Луцьктепло» станом на серпень 2021 р перебуває 41 одиниця транспортних засобів.Оглянув техніку Луцький міський голова. Він розповів, що екскаватори купили, щоб максимально оперативно та якісно ліквідовувати пориви. Вони вартують 1,5 млн грн кожен, чудово показали себе в роботі. Автомобілі Volkswagen Crafter розраховані на шість посадкових місць та мають вантажне відділення, щоб на місце пориву персонал комунального підприємства міг діставатися максимально швидко та з малими витратами палива.