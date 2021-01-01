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КП «Луцьктепло» оновило автопарк. ФОТО

КП «Луцьктепло» оновило автопарк. ФОТО
На ДКП “Луцьктепло” - оновлення автопарку. На балансі підприємства тепер два нових екскаватори JCB 3CX та два вантажних автомобілі Volkswagen Crafter.

Про це повідомляє Луцька міська рада.

Трактори придбали у 2019-му. Відтоді вони себе ефективно зарекомендували, тому на підприємстві задумались над купівлею ще одного.

Вже у цьому році закупили Volkswagen Crafter, які замінять спеціальні аварійні автомобілі УАЗ-3990 2001р.в. та ГАЗ-52 1989р.в.

Закупівля нових транспортних засобів стала можлива завдяки фінансовій підтримці бюджету Луцької міської територіальної громади.

Загалом на балансі ДКП «Луцьктепло» станом на серпень 2021 р перебуває 41 одиниця транспортних засобів.

Оглянув техніку Луцький міський голова Ігор Поліщук. Він розповів, що екскаватори купили, щоб максимально оперативно та якісно ліквідовувати пориви. Вони вартують 1,5 млн грн кожен, чудово показали себе в роботі. Автомобілі Volkswagen Crafter розраховані на шість посадкових місць та мають вантажне відділення, щоб на місце пориву персонал комунального підприємства міг діставатися максимально швидко та з малими витратами палива.

КП «Луцьктепло» оновило автопарк. ФОТО
КП «Луцьктепло» оновило автопарк. ФОТО
КП «Луцьктепло» оновило автопарк. ФОТО
КП «Луцьктепло» оновило автопарк. ФОТО

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Теги: автопарк, Луцьктепло, оновлення
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