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На День міста до Луцька приїде відома зірка балету Катерина Кухар

На День міста до Луцька приїде відома зірка балету Катерина Кухар
У Луцьку 4 вересня у центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки відбудеться мистецький проєкт «INВЕРСІЯ. Пісня лісу».

Про це інформують у пресслужбі Луцькради.

У програмі - мистецькі перформанси та імпровізації на окремих локаціях парку за мотивами твору Лесі Українки "Лісова пісня", гала-вечір за участі зірок балету Катерини Кухар та Олександра Стоянова, а також піаніста-віртуоза Євгена Хмари.

Початок заходу о 20:00.

Проєкт реалізовує департамент культури міської ради у рамках заходів з відзначення Дня міста.

З детальним переліком заходів з нагоди Дня міста можна ознайомитись тут.

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Теги: Катерина Кухар, Луцьк, День міста
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