На День міста до Луцька приїде відома зірка балету Катерина Кухар
Сьогодні, 18:25
У Луцьку 4 вересня у центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки відбудеться мистецький проєкт «INВЕРСІЯ. Пісня лісу».
Про це інформують у пресслужбі Луцькради.
У програмі - мистецькі перформанси та імпровізації на окремих локаціях парку за мотивами твору Лесі Українки "Лісова пісня", гала-вечір за участі зірок балету Катерини Кухар та Олександра Стоянова, а також піаніста-віртуоза Євгена Хмари.
Початок заходу о 20:00.
Проєкт реалізовує департамент культури міської ради у рамках заходів з відзначення Дня міста.
З детальним переліком заходів з нагоди Дня міста можна ознайомитись тут.
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Про це інформують у пресслужбі Луцькради.
У програмі - мистецькі перформанси та імпровізації на окремих локаціях парку за мотивами твору Лесі Українки "Лісова пісня", гала-вечір за участі зірок балету Катерини Кухар та Олександра Стоянова, а також піаніста-віртуоза Євгена Хмари.
Початок заходу о 20:00.
Проєкт реалізовує департамент культури міської ради у рамках заходів з відзначення Дня міста.
З детальним переліком заходів з нагоди Дня міста можна ознайомитись тут.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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