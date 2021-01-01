На День міста до Луцька приїде відома зірка балету Катерина Кухар





Про це інформують у пресслужбі Луцькради.



У програмі - мистецькі перформанси та імпровізації на окремих локаціях парку за мотивами твору Лесі Українки "Лісова пісня", гала-вечір за участі зірок балету Катерини Кухар та Олександра Стоянова, а також піаніста-віртуоза Євгена Хмари.



Початок заходу о 20:00.



Проєкт реалізовує департамент культури міської ради у рамках заходів з відзначення Дня міста.



З детальним переліком заходів з нагоди Дня міста можна ознайомитись

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку 4 вересня у центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки відбудеться мистецький проєкт «INВЕРСІЯ. Пісня лісу».Про це інформують у пресслужбі Луцькради.У програмі - мистецькі перформанси та імпровізації на окремих локаціях парку за мотивами твору Лесі Українки "Лісова пісня", гала-вечір за участі зірок балету Катерини Кухар та Олександра Стоянова, а також піаніста-віртуоза Євгена Хмари.Початок заходу о 20:00.Проєкт реалізовує департамент культури міської ради у рамках заходів з відзначення Дня міста.З детальним переліком заходів з нагоди Дня міста можна ознайомитись тут

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