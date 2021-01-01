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Через волинську митницю хотіли провезти холодну зброю

Через волинську митницю хотіли провезти холодну зброю
У Ковельському районі поліцейські вилучили у чоловіка вісім ножів, схожих на холодну зброю.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.

Предмети з ознаками холодної зброї учора, 31 серпня, виявили співробітники митного пункту пропуску "Ягодин". Їх знайшли під час огляду автомобіля Opel при в’їзді на територію України. За кермом транспортного засобу перебував 57-річний житель Дніпровської області.

На місце прибула слідчо-оперативна група любомльської поліції. Виявлені ножі вилучили та направили у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС.

Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 263 Кримінального кодексу України. Йдеться про носіння, виготовлення, ремонт або збут кинджалів, фінських ножів, кастетів чи іншої холодної зброї без передбаченого законом дозволу.

За таке діяння санкція статті передбачає, зокрема, до трьох років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.

Через волинську митницю хотіли провезти холодну зброю.

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Теги: Ягодин, ножі, митницця
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