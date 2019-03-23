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На Волині дружині та дітям загиблого вручили орден Героя

На Волині дружині та дітям загиблого вручили орден Героя
Дружині та дітям загиблого на війні Героя Анатолія Федчишина вручили його орден.

Про це повідомляє Любомльська міська територіальна громада.

Указом президента України від 12.03.21 за особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народу нагороджено ордером "За мужність" ІІІ ступеня (посмертно) уродженця міста Любомль Федчишина Анатолія Миколайовича. Анатолій Федчишин пішов захищати кордони держави одним із перших. Одним із перших він загинув. Сталося це у серпні 2014-го.

У вівторок, 31 серпня, перший заступник голови Ковельської райдержадміністрації, Любомльський міський голова та начальник відділення обліку мобілізаційної роботи-заступник начальника першого відділу Ковельського РТЦК та СП вручили орден та цінні подарунки дружині і дітям загиблого.
На Волині дружині та дітям загиблого вручили орден Героя

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Теги: орден, АТО
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