Інфекціоніст розповіла, який імунітет сильніший – природний чи поствакцинальний
Сьогодні, 12:28
Природний імунітет дає кращий захист від коронавірусу, ніж вакцинація. Дослідження ізраїльських вчених показали, що потужний і стійкий імунітет дає перенесена інфекція.
При цьому у двічі вакцинованих ризик заразитися повторно в 13 разів вищий, ніж у перехворілих. Про це OBOZREVATEL розповіла провідна інфекціоністка Міністерства охорони здоров'я Ольга Голубовська.
Лікарка зазначила, що дані поки обмежені 11 місяцями спостережень, тому підсумкові висновки робити рано. Голубовська додала, що імунітет – це не лише антитіла, а також Т-клітини й інші місцеві чинники захисту. Інфекціоністка пояснила, що перевага природного імунітету людини в тому, що імунна система краще тренується і у неї є більше можливостей для захисту.
За словами Голубовської, проблемою є нові штами коронавірусу, оскільки вони вислизають від природного і від поствакцинального імунітету. Завдяки перехресному імунітету певний захист усе одно зберігається, пояснила медикиня.
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При цьому у двічі вакцинованих ризик заразитися повторно в 13 разів вищий, ніж у перехворілих. Про це OBOZREVATEL розповіла провідна інфекціоністка Міністерства охорони здоров'я Ольга Голубовська.
Лікарка зазначила, що дані поки обмежені 11 місяцями спостережень, тому підсумкові висновки робити рано. Голубовська додала, що імунітет – це не лише антитіла, а також Т-клітини й інші місцеві чинники захисту. Інфекціоністка пояснила, що перевага природного імунітету людини в тому, що імунна система краще тренується і у неї є більше можливостей для захисту.
За словами Голубовської, проблемою є нові штами коронавірусу, оскільки вони вислизають від природного і від поствакцинального імунітету. Завдяки перехресному імунітету певний захист усе одно зберігається, пояснила медикиня.
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