Родина українців розбилася в Австрії: у ДТП загинули двоє дітей

в ДТП потрапила родина з України. В аварії загинув 6-річний українець, а пізніше стало відомо, що через кілька годин у лікарні від серйозних травм помер і його 2-річний братик.



Про це повідомляє австрійське видання Kronen Zeitung, передає



За даними видання, родина із України - батьки, віком 42 та 34 роки, 6-річний хлопчик і його 2-річний братик їхали у автомобілі на італійській реєстрації трасою A2 в напрямку до міста Медлінг. Їхній автомобіль через поламку зупинився на третій смузі шосе. Транспортний засіб, яким керував 40-річний житель Нижньої Австрії, не встиг пригальмувати та на швидкості врізався у авто українців.



За інформацією поліції, дітей, які сиділи на задньому сидінні, довелося реанімувати на місці. Потім обох доправили до лікарень з тривалою реанімацією. 6-річний хлопчик незабаром після того, як він був госпіталізований, помер, а вдень лікарі також оголосили і про смерть 2-річної дитини.



40-річний громадянин Нижньої Австрії, який врізався у машину, де перебувала українська родина, отримав незначні травми.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Австрії 31 серпняВ аварії загинув 6-річний українець, а пізніше стало відомо, що через кілька годин у лікарні від серйозних травм помер і його 2-річний братик.Про це повідомляє австрійське видання Kronen Zeitung, передає "ТСН" За даними видання, родина із України - батьки, віком 42 та 34 роки, 6-річний хлопчик і його 2-річний братик їхали у автомобілі на італійській реєстрації трасою A2 в напрямку до міста Медлінг. Їхній автомобіль через поламку зупинився на третій смузі шосе. Транспортний засіб, яким керував 40-річний житель Нижньої Австрії, не встиг пригальмувати та на швидкості врізався у авто українців.За інформацією поліції, дітей, які сиділи на задньому сидінні, довелося реанімувати на місці. Потім обох доправили до лікарень з тривалою реанімацією. 6-річний хлопчик незабаром після того, як він був госпіталізований, помер, а вдень лікарі також оголосили і про смерть 2-річної дитини.40-річний громадянин Нижньої Австрії, який врізався у машину, де перебувала українська родина, отримав незначні травми.

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