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Родина українців розбилася в Австрії: у ДТП загинули двоє дітей

Родина українців розбилася в Австрії: у ДТП загинули двоє дітей
У Австрії 31 серпня в ДТП потрапила родина з України. В аварії загинув 6-річний українець, а пізніше стало відомо, що через кілька годин у лікарні від серйозних травм помер і його 2-річний братик.

Про це повідомляє австрійське видання Kronen Zeitung, передає "ТСН".

За даними видання, родина із України - батьки, віком 42 та 34 роки, 6-річний хлопчик і його 2-річний братик їхали у автомобілі на італійській реєстрації трасою A2 в напрямку до міста Медлінг. Їхній автомобіль через поламку зупинився на третій смузі шосе. Транспортний засіб, яким керував 40-річний житель Нижньої Австрії, не встиг пригальмувати та на швидкості врізався у авто українців.

За інформацією поліції, дітей, які сиділи на задньому сидінні, довелося реанімувати на місці. Потім обох доправили до лікарень з тривалою реанімацією. 6-річний хлопчик незабаром після того, як він був госпіталізований, помер, а вдень лікарі також оголосили і про смерть 2-річної дитини.

40-річний громадянин Нижньої Австрії, який врізався у машину, де перебувала українська родина, отримав незначні травми.

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Теги: смертельна аварія, Австрія, українці
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