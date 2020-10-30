17-річний мотоцикліст, який потрапив в аварію на Волині, був п'яний: його прооперували

Іван Долюк.



17-річного мотоцикліста о третій годині ночі 31 серпня госпіталізували до лікарні з важкими травмами. Також, зі слів керівника медзакладу, під час огляду у юнака виявили ознаки алкогольного сп'яніння.



"У нього – закрита черепно-мозкова, забійна травма голови, забій грудної клітки, розрив печінки та внутрішньочеревна кровотеча", – повідомив медик.



Зі слів Івана Долюка, хлопця одразу ж прооперували. Наразі стан неповнолітнього стабільно-важкий. "Він перебуває у свідомості, орієнтований в часі. Гемодинамічні показники стабільні", – повідомив Іван Долюк.



Нині хлопець перебуває під наглядом лікарів.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинянин, який їхав на мотоциклі та не впорався з керуванням і злетів на дорогу, перебуває в реанімаційному відділенні Камінь-Каширської. Про це Суспільному повідомив виконувач обов'язків головного лікаря Камінь-Каширської ЦРЛ17-річного мотоцикліста о третій годині ночі 31 серпня госпіталізували до лікарні з важкими травмами. Також, зі слів керівника медзакладу, під час огляду у юнака виявили ознаки алкогольного сп'яніння."У нього – закрита черепно-мозкова, забійна травма голови, забій грудної клітки, розрив печінки та внутрішньочеревна кровотеча", – повідомив медик.Зі слів Івана Долюка, хлопця одразу ж прооперували. Наразі стан неповнолітнього стабільно-важкий. "Він перебуває у свідомості, орієнтований в часі. Гемодинамічні показники стабільні", – повідомив Іван Долюк.Нині хлопець перебуває під наглядом лікарів. Нагадаємо , слідчі з’ясовують причини аварії. За цим фактом відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Максимальне покарання – обмеження волі до трьох років із позбавленням права керувати транспортними засобами до трьох років або без такого.

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