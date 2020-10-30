вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

17-річний мотоцикліст, який потрапив в аварію на Волині, був п'яний: його прооперували

17-річний мотоцикліст, який потрапив в аварію на Волині, був п'яний: його прооперували
Волинянин, який їхав на мотоциклі та не впорався з керуванням і злетів на дорогу, перебуває в реанімаційному відділенні Камінь-Каширської. Про це Суспільному повідомив виконувач обов'язків головного лікаря Камінь-Каширської ЦРЛ Іван Долюк.

17-річного мотоцикліста о третій годині ночі 31 серпня госпіталізували до лікарні з важкими травмами. Також, зі слів керівника медзакладу, під час огляду у юнака виявили ознаки алкогольного сп'яніння.

"У нього – закрита черепно-мозкова, забійна травма голови, забій грудної клітки, розрив печінки та внутрішньочеревна кровотеча", – повідомив медик.

Зі слів Івана Долюка, хлопця одразу ж прооперували. Наразі стан неповнолітнього стабільно-важкий. "Він перебуває у свідомості, орієнтований в часі. Гемодинамічні показники стабільні", – повідомив Іван Долюк.

Нині хлопець перебуває під наглядом лікарів.

Нагадаємо, слідчі з’ясовують причини аварії. За цим фактом відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Максимальне покарання – обмеження волі до трьох років із позбавленням права керувати транспортними засобами до трьох років або без такого.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: аварія, неповнолітній, мотоцикліст, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Королівство кривих дзеркал? Інший бік премії «Люди року. Волинь»
«Для «залізної» дистанції найголовніше – останній кілометр», – Ironman з Луцька Олександр Редько.ФОТО.ВІДЕО
«Точна дата ще невідома», – компанія «МакДональдз» про відкриття закладу у Луцьку
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
ВНУ планує побудувати гуртожитки для студентів. ВІДЕО
Сьогодні, 13:23
У Донецькій області п'яний чоловік у свій день народження зґвалтував 13-річну гостю
Сьогодні, 13:12
17-річний мотоцикліст, який потрапив в аварію на Волині, був п'яний: його прооперували
Сьогодні, 13:00
Родина українців розбилася в Австрії: у ДТП загинули двоє дітей
Сьогодні, 12:54
Інфекціоніст розповіла, який імунітет сильніший – природний чи поствакцинальний
Сьогодні, 12:28
Схожі новини
На Волині ВАЗ зіткнувся з мотоциклом: постраждала 19-річна пасажирка двоколісного На Волині ВАЗ зіткнувся з мотоциклом: постраждала 19-річна пасажирка двоколісного
26 квітень, 10:18
На Рівненщині загинув 14-річний хлопець, який їхав на мотоциклі без шолома На Рівненщині загинув 14-річний хлопець, який їхав на мотоциклі без шолома
30 жовтень, 2020, 14:40
На Волині мотоцикліст злетів у кювет, чоловік – у реанімації На Волині мотоцикліст злетів у кювет, чоловік – у реанімації
29 вересень, 2020, 11:21
На Волині 20-річний хлопець на смерть розбився на мотоциклі На Волині 20-річний хлопець на смерть розбився на мотоциклі
16 липень, 2020, 15:54
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
ВНУ планує побудувати гуртожитки для студентів. ВІДЕО
Сьогодні, 13:23
 0
У Донецькій області п'яний чоловік у свій день народження зґвалтував 13-річну гостю
Сьогодні, 13:12
 0
17-річний мотоцикліст, який потрапив в аварію на Волині, був п'яний: його прооперували
Сьогодні, 13:00
 0
Родина українців розбилася в Австрії: у ДТП загинули двоє дітей
Сьогодні, 12:54
 0
Інфекціоніст розповіла, який імунітет сильніший – природний чи поствакцинальний
Сьогодні, 12:28
 0
Медіа
відео
1/8