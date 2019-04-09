У Донецькій області п'яний чоловік у свій день народження зґвалтував 13-річну гостю
Сьогодні, 13:12
У Донецькій області судитимуть чоловіка, який зґвалтував дівчину-підлітка. Прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт.
Про це інформують у пресслужбі прокуратури Донецької області.
Так, Волноваська окружна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно 23-річного мешканця Волноваського району за фактом вчинення дій сексуального характеру щодо 13-річної дівчини (ч. 4 ст. 152 КК України).
Подія сталася 13 червня 2021 року, близько 23:00. Підозрюваний разом із знайомими та родичами святкував у дворі власного приватного домоволодіння день народження. Перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, він заманив до спальної кімнати 13-річну гостю та зґвалтував її.
Повернувшись до дому, дівчинка розповіла про все матері, а та повідомила правоохоронців.
Наразі обвинувальний акт скеровано до суду для розгляду по суті. Максимальне покарання за вказаною статтею – до 15 років за ґратами.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це інформують у пресслужбі прокуратури Донецької області.
Так, Волноваська окружна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно 23-річного мешканця Волноваського району за фактом вчинення дій сексуального характеру щодо 13-річної дівчини (ч. 4 ст. 152 КК України).
Подія сталася 13 червня 2021 року, близько 23:00. Підозрюваний разом із знайомими та родичами святкував у дворі власного приватного домоволодіння день народження. Перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, він заманив до спальної кімнати 13-річну гостю та зґвалтував її.
Повернувшись до дому, дівчинка розповіла про все матері, а та повідомила правоохоронців.
Наразі обвинувальний акт скеровано до суду для розгляду по суті. Максимальне покарання за вказаною статтею – до 15 років за ґратами.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
ВНУ планує побудувати гуртожитки для студентів. ВІДЕО
Сьогодні, 13:23
У Донецькій області п'яний чоловік у свій день народження зґвалтував 13-річну гостю
Сьогодні, 13:12
17-річний мотоцикліст, який потрапив в аварію на Волині, був п'яний: його прооперували
Сьогодні, 13:00
Родина українців розбилася в Австрії: у ДТП загинули двоє дітей
Сьогодні, 12:54