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У Донецькій області п'яний чоловік у свій день народження зґвалтував 13-річну гостю

У Донецькій області п'яний чоловік у свій день народження зґвалтував 13-річну гостю
У Донецькій області судитимуть чоловіка, який зґвалтував дівчину-підлітка. Прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт.

Про це інформують у пресслужбі прокуратури Донецької області.

Так, Волноваська окружна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно 23-річного мешканця Волноваського району за фактом вчинення дій сексуального характеру щодо 13-річної дівчини (ч. 4 ст. 152 КК України).

Подія сталася 13 червня 2021 року, близько 23:00. Підозрюваний разом із знайомими та родичами святкував у дворі власного приватного домоволодіння день народження. Перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, він заманив до спальної кімнати 13-річну гостю та зґвалтував її.

Повернувшись до дому, дівчинка розповіла про все матері, а та повідомила правоохоронців.

Наразі обвинувальний акт скеровано до суду для розгляду по суті. Максимальне покарання за вказаною статтею – до 15 років за ґратами.

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Теги: Донецька область, зґвалтування, дівчинка
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