У Луцьку вандали розмалювали стіни замку Любарта: як вирішать проблему. ФОТО





Про це журналістам



Нові написи, кажуть, активно з'являлися протягом останніх кількох місяців, і якщо біля в'їзної вежі їх порівняно небагато, вже зліва на мурах і понад валами видніються свіжі сліди хуліганів.



У державному історико-культурному заповіднику "Старе місто" про проблему знають, і наразі працюють над її вирішенням.



«Ми зверталися до муніципальної варти, і вони обіцяли встановити камери відеонагляду для того, щоб таке не повторювалося. Вандали є, і вони не зупиняються ні перед валами замку, ні перед стінами. Збираються ночами, б'ють ліхтарі, роблять всякий безлад навколо замку. Минулого року до нас звернулася організація, яка безкоштовно зголосилася почистити стіни замку. Вони приїхали і все зробили. Не почистили хіба у місцях з важким доступом. Я не знаю, чи місто має кошти, аби це почистити, тому ми знову звернулися у ту організацію», – каже директор заповідника Павло Рудецький.



За його словами, будь-яке псування пам'яток шкодить насамперед іміджу міста.



«Вандали заходять далі, і пишуть на стінах рекламу наркотиків. Нас управління культури просить це замальовувати, але ми не можемо на стінах замку таке робити. На жаль, у нас немає служби, яка могла би контролювати цю ситуацію за стінами замку», – каже він.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку вандали зіпсували стіни замку Любарта. Їх розмалювали балончиком та розписали маркером.Про це журналістам ІА "Конкурент" повідомили небайдужі мешканці.Нові написи, кажуть, активно з'являлися протягом останніх кількох місяців, і якщо біля в'їзної вежі їх порівняно небагато, вже зліва на мурах і понад валами видніються свіжі сліди хуліганів.У державному історико-культурному заповіднику "Старе місто" про проблему знають, і наразі працюють над її вирішенням.«Ми зверталися до муніципальної варти, і вони обіцяли встановити камери відеонагляду для того, щоб таке не повторювалося. Вандали є, і вони не зупиняються ні перед валами замку, ні перед стінами. Збираються ночами, б'ють ліхтарі, роблять всякий безлад навколо замку. Минулого року до нас звернулася організація, яка безкоштовно зголосилася почистити стіни замку. Вони приїхали і все зробили. Не почистили хіба у місцях з важким доступом. Я не знаю, чи місто має кошти, аби це почистити, тому ми знову звернулися у ту організацію», – каже директор заповідникаЗа його словами, будь-яке псування пам'яток шкодить насамперед іміджу міста.«Вандали заходять далі, і пишуть на стінах рекламу наркотиків. Нас управління культури просить це замальовувати, але ми не можемо на стінах замку таке робити. На жаль, у нас немає служби, яка могла би контролювати цю ситуацію за стінами замку», – каже він.

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