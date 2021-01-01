ВНУ планує побудувати гуртожитки для студентів. ВІДЕО





Про це у програмі «Актуально» на Анатолій Цьось.



За його словами, ті гуртожитки, у яких студенти живуть зараз, дуже давні, енерговитратні та потребують значних вкладів і модернізації.



«Потроху робимо ремонти там, де це можна робити. Зробили ремонт в частині 3-го гуртожитку і вже заселяємо туди студентів. Будемо термінового оголошувати тендери на ремонт даху в 4-му і 6-му гуртожитках. Але кількість студентів збільшується. До нас почало вступати дуже багато студентів з інших регіонів. Я вже не кажу про Рівненську чи Хмельницьку область. У цьому році багато зі Львівської області вступило, з Вінницької, і їм потрібне місце для проживання. Зараз ми заселяємо профілакторій, десь ущільнюємо кількість тих, хто проживає», – розповів очільник закладу.



Але це, каже, повністю не вирішує проблему із житлом, тому хочуть розпочати будівництво нових гуртожитків.



«Зараз дуже активно працюємо, щоб почати будівництво, можливо, навіть двох гуртожитків на Володимирській, де є земля університету. Якщо раніше ми думали, що першочерговим завданням для університету є будівництво навчальних корпусів, то зараз бачимо, що першочерговим є будівництво хороших, нормальних гуртожитків. І це може стати тією конкурентною перевагою, яка дасть можливість для подальшого стрімкого розвитку», – зауважує Анатолій Цьось.



За його словами, йдеться про інвестиційні проєкти, адже держава не може зараз будувати гуртожитки.



«Ми зараз ведемо перемовини із хорошою будівельною компанією, щоб скласти хороший договір про спільну діяльність, щоб ця компанія побудувала нам гуртожитки… Я надіюся до нового року почати робити документацію, але це дуже складно, тому що, уявіть собі, для такої діяльності треба окрему постанову Кабінету Міністрів», – додав він.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У зв’язку зі збільшенням кількості студентів у Волинському національному університеті імені Лесі Українки тут хочуть почати будівництво гуртожитків на вулиці Володимирській.Про це у програмі «Актуально» на 12 каналі 31 серпня повідомив ректор вишуЗа його словами, ті гуртожитки, у яких студенти живуть зараз, дуже давні, енерговитратні та потребують значних вкладів і модернізації.«Потроху робимо ремонти там, де це можна робити. Зробили ремонт в частині 3-го гуртожитку і вже заселяємо туди студентів. Будемо термінового оголошувати тендери на ремонт даху в 4-му і 6-му гуртожитках. Але кількість студентів збільшується. До нас почало вступати дуже багато студентів з інших регіонів. Я вже не кажу про Рівненську чи Хмельницьку область. У цьому році багато зі Львівської області вступило, з Вінницької, і їм потрібне місце для проживання. Зараз ми заселяємо профілакторій, десь ущільнюємо кількість тих, хто проживає», – розповів очільник закладу.Але це, каже, повністю не вирішує проблему із житлом, тому хочуть розпочати будівництво нових гуртожитків.«Зараз дуже активно працюємо, щоб почати будівництво, можливо, навіть двох гуртожитків на Володимирській, де є земля університету. Якщо раніше ми думали, що першочерговим завданням для університету є будівництво навчальних корпусів, то зараз бачимо, що першочерговим є будівництво хороших, нормальних гуртожитків. І це може стати тією конкурентною перевагою, яка дасть можливість для подальшого стрімкого розвитку», – зауважує Анатолій Цьось.За його словами, йдеться про інвестиційні проєкти, адже держава не може зараз будувати гуртожитки.«Ми зараз ведемо перемовини із хорошою будівельною компанією, щоб скласти хороший договір про спільну діяльність, щоб ця компанія побудувала нам гуртожитки… Я надіюся до нового року почати робити документацію, але це дуже складно, тому що, уявіть собі, для такої діяльності треба окрему постанову Кабінету Міністрів», – додав він.

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