У волинському місті в дитсадку знешкодили гніздо шершнів





Про це



Рятувальники 5-ї Державної пожежно-рятувальної частини ГУДСНС України у Волинській області одягли захисні костюми та знищили гніздо небезпечних комах.



Такі ж роботи цього дня проводилися у місті Володимирі-Волинському та Ковельському районі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 31 серпня рятувальникам повідомили, що у місті Нововолинську за віконною рамою на другому поверсі дитячого закладу виявили гніздо шершнів.Про це повідомляє ГУ ДСНС у Волинській області.Рятувальники 5-ї Державної пожежно-рятувальної частини ГУДСНС України у Волинській області одягли захисні костюми та знищили гніздо небезпечних комах.Такі ж роботи цього дня проводилися у місті Володимирі-Волинському та Ковельському районі.

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