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У волинському місті в дитсадку знешкодили гніздо шершнів

У волинському місті в дитсадку знешкодили гніздо шершнів
31 серпня рятувальникам повідомили, що у місті Нововолинську за віконною рамою на другому поверсі дитячого закладу виявили гніздо шершнів.

Про це повідомляє ГУ ДСНС у Волинській області.

Рятувальники 5-ї Державної пожежно-рятувальної частини ГУДСНС України у Волинській області одягли захисні костюми та знищили гніздо небезпечних комах.

Такі ж роботи цього дня проводилися у місті Володимирі-Волинському та Ковельському районі.

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Теги: шершні, рятувальники, Нововолинськ, дитсадок
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