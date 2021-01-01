У волинському місті в дитсадку знешкодили гніздо шершнів
Сьогодні, 13:41
31 серпня рятувальникам повідомили, що у місті Нововолинську за віконною рамою на другому поверсі дитячого закладу виявили гніздо шершнів.
Про це повідомляє ГУ ДСНС у Волинській області.
Рятувальники 5-ї Державної пожежно-рятувальної частини ГУДСНС України у Волинській області одягли захисні костюми та знищили гніздо небезпечних комах.
Такі ж роботи цього дня проводилися у місті Володимирі-Волинському та Ковельському районі.
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Про це повідомляє ГУ ДСНС у Волинській області.
Рятувальники 5-ї Державної пожежно-рятувальної частини ГУДСНС України у Волинській області одягли захисні костюми та знищили гніздо небезпечних комах.
Такі ж роботи цього дня проводилися у місті Володимирі-Волинському та Ковельському районі.
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