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Радник керівника Офісу президента запропонував перейменувати Україну

Радник керівника Офісу президента запропонував перейменувати Україну
Радник керівника Офісу президента, речник української делегації в ТКГ Олексій Арестович заявив, що Україну потрібно перейменувати в Русь-Україну, щоб відняти у Росії право на історію і спадщину Київської Русі.

Про це він заявив в інтерв'ю журналісту Роману Цимбалюку, пише "ТСН".

"Треба у них відібрати бренд "руських" врешті-решт. Я борюся над тим, щоб ми називали війну правильно, наприклад, русько-російська війна. Зараз же йде русько-російська війна. Так щоб потролити по-справжньому, русько-російська. Русь - це ми", - сказав Арестович.

Він також поділився ідеєю створення подвійної назви України.

"Русь — це ми… руси, русини… Я б змінив назву держави, назвав би нас Русь-Україна, подвійну назву зробив би", - зауважив речник в ТКГ. На запитанням про те, коли буде указ Зеленського про перейменування, Арестович відповів: "Ми працюємо над цим. Це закрило б тему зрештою".

За його словами, Росія вкрала для себе історію України, привласнила українські досягнення, тому Україна повинна боротися за спадщину Київської Русі та вже перемагає на міжнародному рівні. "Перехоплення спадщини Київської Русі" - є головним завданням, на думку Арестовича.

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Теги: перейменування, назва України, радник ОП
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Коментарі 1
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Вже краще назвати Київська Русь ,і послади кацапів на три букви ,як в пісеньці путіна .
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