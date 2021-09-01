У Луцьку перевірять маршрутки





Про це йдеться у відповідному розпорядженні міського голови Ігоря Поліщука.



Мер доручив створити тимчасову комісію з огляду у 2021 році транспортних засобів перевізників, що здійснюють перевезення пасажирів в Луцьку.



Відділ транспорту міської ради повинен розробити та довести до відома перевізників у термін до 01.09.2021 графік проведення огляду транспортних засобів.



Комісії доручили провести огляд транспортних засобів в період з 06.09.2021 до 12.10.2021, за результатами огляду скласти акти. До комісії увійшли: заступниця міського голови Ірина Чебелюк, начальник відділу транспорту Віктор Главічка, головні спеціалісти відділу Володимир Мацьків, Володимир Степанов та Євгеній Бірюков.



Як повідомляло Інформаційне агентство ВолиньPost, у Луцьку планують



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