Заїхали на авто і танцювали на капоті: під Одесою п'яні молодики влаштували свою лінійку

У Одеській області троє молодиків влаштували шоу на території професійно-технічного ліцею, де один із них навчається.Хлопці заїхали на подвір'я на авто ВАЗ, ввімкнули гучну музику і влаштували танці, - повідомляють у пресслужбі Нацполіції Одеської області.Інцидент стався сьогодні, 1 вересня, зранку у Подільську. Троє нетверезих юнаків перед початком святкової лінійки заїхали у двір Подільського професійно-технічного ліцею на авто ВАЗ, увімкнули гучну музику і заходилися гопцювати на даху автівки."Танці" припинили правоохоронці, яких викликали педагоги ліцею.Патрульні забрали гарцівників до відділку, де за появу у громадському місці у п’яному вигляді на 16-ти та 17-річного братів поліцейські склали протоколи за ст. 178 КУпАП, а на старшого з них – ще й за дрібне хуліганство (ст. 173 КУпАП). 18-річний водій автомобіля за кермування транспортом у нетверезому стані відповідатиме за ст. 130 цього ж кодексу."Адміністративний протокол ювенальні поліцейські склали ще на одного неповнолітнього – 17-річного студента цього навчального закладу, який прийшов на лінійку у стані сп’яніння. Урочисті заходи відбулися за планом, а правопорушники відповідатимуть згідно з чинним законодавством",- прокоментував подію начальник Подільського РУП