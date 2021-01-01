Харчування у школах Луцька подорожчало: на скільки і чому. ВІДЕО





Про це розповіла Людмила Клиш.



Суспільне дізнавалося, які чинники впливають на ціну обіду в школах Луцька та області і як змінилася вартість харчування за останні 5 років.



Чому здорожчав шкільний обід



Після зростання ціни, харчування одного учня обійдеться у 600 гривень на місяць, каже бухгалтерка Луцького комбінату шкільного та студентського харчування Анастасія Смирнова. Це підприємство обслуговує 25 з 27-ми навчальних закладів обласного центру.



Зі слів бухгалтерки, у нову вартість учнівських обідів включили ціну нового посуду, оренду харчоблоків, заробітну плату кухарів, витрати на пальне, лабораторні дослідження, комунальні платежі та продукти. Ціни на продукти зросли на 30%.



"Здорожчав цукор, крупи, олія, молочні продукти. Також в нас по меню ідуть певні зміни, збільшуються норми закладок на м’ясо, на овочі. Ми плануємо давати свіжі фрукти, більше кисломолочної продукції, відповідно усе це мусить бути враховано", – розповідає Анастасія Смирнова.



Головна спеціалістка міського департаменту освіти Людмила Клиш розповідає: грошові норми видатків на харчування у школах затверджується під час виконкому. Попереднього навчального року гарячі обіди їли 58% школярів у Луцьку.



"Це 16 298 дітей. Батьки в департамент освіти щодо ціни ще жодного разу не зверталися. Їх в першу чергу цікавить порція і якість продукції", – каже чиновниця.



Як змінилася ціна обіду за п'ять років



Зі слів спеціалістки міського департаменту освіти, протягом останніх п’яти років ціна обіду у Луцьку зросла від 17 до 30 гривень:

2017 рік – гарячий обід у Луцьку коштував 17 грн.

2018 рік – ціна обіду зросла до 20 грн.

2019 рік – шкільний обід вартував 25 грн.

2020 рік – 25 грн.



Змінюється ціна обіду і в інших громадах області, – розповіла Суспільному заступниця начальника управління освіти і науки облдержадміністрації Тетяна Соломіна.



"Найнижча ціна минулого року була при одноразовому харчуванні у порядку 19 — 19.80 грн і до 30 гривень", – каже освітянка.



Тетяна Соломіна додає: кожного року в січні обласне управління освіти рахує повний обсяг меню і порівнює його з 1 січням попереднього року. Так формують конфіцієнт на здорожчання продуктів. "Цей коефіцієнт варто застосовувати, для того, щоб не знизити відсотково рівень виконання натуральних норм", – каже заступниця начальниці обласного управління освіти. З її слів, у громадах на нове меню шкільні їдальні переходитимуть поступово, бо наступні 4 місяці ще діятимуть попередні угоди на постачання продуктів.



Нагадаємо, з 1 вересня школярі луцьких шкіл харчуватимуться по-новому. Меню урізноманітнять, з нього зникнуть усі смажені страви, раціон школярів стане більш збалансованим.







Фото - ілюстративне

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У першому семестрі нового навчального року вартість одного гарячого обіду у школах Луцька коштуватиме 30 гривень. Це на 5 гривень більше, ніж торік.Про це розповіла Суспільному головна спеціалістка міського департаменту освітиСуспільне дізнавалося, які чинники впливають на ціну обіду в школах Луцька та області і як змінилася вартість харчування за останні 5 років.Після зростання ціни, харчування одного учня обійдеться у 600 гривень на місяць, каже бухгалтерка Луцького комбінату шкільного та студентського харчуванняЦе підприємство обслуговує 25 з 27-ми навчальних закладів обласного центру.Зі слів бухгалтерки, у нову вартість учнівських обідів включили ціну нового посуду, оренду харчоблоків, заробітну плату кухарів, витрати на пальне, лабораторні дослідження, комунальні платежі та продукти. Ціни на продукти зросли на 30%."Здорожчав цукор, крупи, олія, молочні продукти. Також в нас по меню ідуть певні зміни, збільшуються норми закладок на м’ясо, на овочі. Ми плануємо давати свіжі фрукти, більше кисломолочної продукції, відповідно усе це мусить бути враховано", – розповідає Анастасія Смирнова.Головна спеціалістка міського департаменту освіти Людмила Клиш розповідає: грошові норми видатків на харчування у школах затверджується під час виконкому. Попереднього навчального року гарячі обіди їли 58% школярів у Луцьку."Це 16 298 дітей. Батьки в департамент освіти щодо ціни ще жодного разу не зверталися. Їх в першу чергу цікавить порція і якість продукції", – каже чиновниця.Зі слів спеціалістки міського департаменту освіти, протягом останніх п’яти років ціна обіду у Луцьку зросла від 17 до 30 гривень:2017 рік – гарячий обід у Луцьку коштував 17 грн.2018 рік – ціна обіду зросла до 20 грн.2019 рік – шкільний обід вартував 25 грн.2020 рік – 25 грн.Змінюється ціна обіду і в інших громадах області, – розповіла Суспільному заступниця начальника управління освіти і науки облдержадміністрації Тетяна Соломіна."Найнижча ціна минулого року була при одноразовому харчуванні у порядку 19 — 19.80 грн і до 30 гривень", – каже освітянка.Тетяна Соломіна додає: кожного року в січні обласне управління освіти рахує повний обсяг меню і порівнює його з 1 січням попереднього року. Так формують конфіцієнт на здорожчання продуктів. "Цей коефіцієнт варто застосовувати, для того, щоб не знизити відсотково рівень виконання натуральних норм", – каже заступниця начальниці обласного управління освіти. З її слів, у громадах на нове меню шкільні їдальні переходитимуть поступово, бо наступні 4 місяці ще діятимуть попередні угоди на постачання продуктів.Нагадаємо, з 1 вересня школярі луцьких шкіл харчуватимуться по-новому. Меню урізноманітнять, з нього

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію