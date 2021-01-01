вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Харчування у школах Луцька подорожчало: на скільки і чому. ВІДЕО

Харчування у школах Луцька подорожчало: на скільки і чому. ВІДЕО
У першому семестрі нового навчального року вартість одного гарячого обіду у школах Луцька коштуватиме 30 гривень. Це на 5 гривень більше, ніж торік.

Про це розповіла Суспільному головна спеціалістка міського департаменту освіти Людмила Клиш.

Суспільне дізнавалося, які чинники впливають на ціну обіду в школах Луцька та області і як змінилася вартість харчування за останні 5 років.

Чому здорожчав шкільний обід

Після зростання ціни, харчування одного учня обійдеться у 600 гривень на місяць, каже бухгалтерка Луцького комбінату шкільного та студентського харчування Анастасія Смирнова. Це підприємство обслуговує 25 з 27-ми навчальних закладів обласного центру.

Зі слів бухгалтерки, у нову вартість учнівських обідів включили ціну нового посуду, оренду харчоблоків, заробітну плату кухарів, витрати на пальне, лабораторні дослідження, комунальні платежі та продукти. Ціни на продукти зросли на 30%.

"Здорожчав цукор, крупи, олія, молочні продукти. Також в нас по меню ідуть певні зміни, збільшуються норми закладок на м’ясо, на овочі. Ми плануємо давати свіжі фрукти, більше кисломолочної продукції, відповідно усе це мусить бути враховано", – розповідає Анастасія Смирнова.

Головна спеціалістка міського департаменту освіти Людмила Клиш розповідає: грошові норми видатків на харчування у школах затверджується під час виконкому. Попереднього навчального року гарячі обіди їли 58% школярів у Луцьку.

"Це 16 298 дітей. Батьки в департамент освіти щодо ціни ще жодного разу не зверталися. Їх в першу чергу цікавить порція і якість продукції", – каже чиновниця.

Як змінилася ціна обіду за п'ять років

Зі слів спеціалістки міського департаменту освіти, протягом останніх п’яти років ціна обіду у Луцьку зросла від 17 до 30 гривень:
2017 рік – гарячий обід у Луцьку коштував 17 грн.
2018 рік – ціна обіду зросла до 20 грн.
2019 рік – шкільний обід вартував 25 грн.
2020 рік – 25 грн.

Змінюється ціна обіду і в інших громадах області, – розповіла Суспільному заступниця начальника управління освіти і науки облдержадміністрації Тетяна Соломіна.

"Найнижча ціна минулого року була при одноразовому харчуванні у порядку 19 — 19.80 грн і до 30 гривень", – каже освітянка.

Тетяна Соломіна додає: кожного року в січні обласне управління освіти рахує повний обсяг меню і порівнює його з 1 січням попереднього року. Так формують конфіцієнт на здорожчання продуктів. "Цей коефіцієнт варто застосовувати, для того, щоб не знизити відсотково рівень виконання натуральних норм", – каже заступниця начальниці обласного управління освіти. З її слів, у громадах на нове меню шкільні їдальні переходитимуть поступово, бо наступні 4 місяці ще діятимуть попередні угоди на постачання продуктів.

Нагадаємо, з 1 вересня школярі луцьких шкіл харчуватимуться по-новому. Меню урізноманітнять, з нього зникнуть усі смажені страви, раціон школярів стане більш збалансованим.



Фото - ілюстративне

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: шкільне харчування, Луцьк, ціни
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Королівство кривих дзеркал? Інший бік премії «Люди року. Волинь»
«Для «залізної» дистанції найголовніше – останній кілометр», – Ironman з Луцька Олександр Редько.ФОТО.ВІДЕО
«Точна дата ще невідома», – компанія «МакДональдз» про відкриття закладу у Луцьку
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Заїхали на авто і танцювали на капоті: під Одесою п'яні молодики влаштували свою лінійку
Сьогодні, 14:45
Харчування у школах Луцька подорожчало: на скільки і чому. ВІДЕО
Сьогодні, 14:38
У Луцьку перевірять маршрутки
Сьогодні, 14:20
У Луцьку вандали розмалювали стіни замку Любарта: як вирішать проблему. ФОТО
Сьогодні, 14:08
Радник керівника Офісу президента запропонував перейменувати Україну
Сьогодні, 13:52
Схожі новини
За скільки у Луцьку можна купити букет на 1 вересня За скільки у Луцьку можна купити букет на 1 вересня
31 серпень, 12:30
Квартири з просторими терасами – на верхньому поверсі ЖК «Амстердам»* Квартири з просторими терасами – на верхньому поверсі ЖК «Амстердам»*
20 серпень, 09:05
У «Супернові» обмінюють квартири на більші. АКЦІЯ* У «Супернові» обмінюють квартири на більші. АКЦІЯ*
17 серпень, 09:00
У «Супернові» – оновлення цін: що можна купити за старими* У «Супернові» – оновлення цін: що можна купити за старими*
10 серпень, 09:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Заїхали на авто і танцювали на капоті: під Одесою п'яні молодики влаштували свою лінійку
Сьогодні, 14:45
 0
Харчування у школах Луцька подорожчало: на скільки і чому. ВІДЕО
Сьогодні, 14:38
 0
У Луцьку перевірять маршрутки
Сьогодні, 14:20
 0
У Луцьку вандали розмалювали стіни замку Любарта: як вирішать проблему. ФОТО
Сьогодні, 14:08
 0
Радник керівника Офісу президента запропонував перейменувати Україну
Сьогодні, 13:52
 0
Медіа
відео
1/8