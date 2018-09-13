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За напад на журналістку судитимуть службовця Підгайцівської сільради. ВІДЕО

За напад на журналістку судитимуть службовця Підгайцівської сільради. ВІДЕО
Проєктного менеджера Підгайцівської сільської ради судитимуть за заволодіння бюджетними коштами в сумі понад пів мільйона гривень та перешкоджання журналістці у здійсненні професійної діяльності.

Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.

До суду скерували обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення проектним менеджером Підгайцівської сільської ради організації неодноразового заволодіння чужим майном, у тому числі у великих розмірах, шляхом зловживання своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, а також про умисне перешкоджання ним здійсненню журналістом професійної діяльності і вчинення насильницьких дій, які завдали фізичного болю (ч.3 ст. 27 ч.ч. 3, 4 ст. 191, ч.1 ст. 171,ч.1 ст. 126 КК України).

Слідство встановило, що службовець сільради упродовж серпня 2019 – квітня 2020 року організував вчинення злочинів, пов’язаних із заволодінням бюджетними коштами в сумі понад півмільйона гривень.

Зареєструвавши дружину підприємцем та змовившись із суб’єктом господарської діяльності, який здійснював технічний нагляд за роботами на об’єктах (матеріали щодо нього виділені в окреме провадження), проектний менеджер організовував укладання договорів про проведення фірмою дружини робіт із ремонту вулиці у селі Підгайці та території дитячого садочка в селі Романів Луцького району.

Згодом, вносячи в акти виконаних підрядних робіт завідомо неправдиві (завищені) відомості про вартість робіт та матеріалів, використаних для їх проведення, службовець сільради передавав ці акти у бухгалтерію. На підставі підроблених документів на рахунки підконтрольних чиновнику суб’єктів господарської діяльності Управлінням Державної казначейської служби у Волинській області зайво було перераховано понад 515 тисяч гривень.

Окрім цього, нагадують у прокуратурі, 4 січня 2021 року він перешкоджав законній професійній діяльності журналістів, які проводили журналістське розслідування щодо дотримання вимог законодавства службовими особами Підгайцівської сільської ради при виділенні земельних ділянок.

У ході конфлікту проєктний менеджер шарпав журналістку за одяг та плече, завдаючи болю, та робив спробу вибити з її рук відеокамеру.

Тепер за усі ці дії службовець відповідатиме перед судом.

Нагадаємо, йдеться про журналістку Людмилу Яворську, яка виконувала редакційне завдання 12 каналу, та підпримця і проєктного менеджера сільради Георгія Штефанесу.

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Теги: напад на журналістку, Підгайці, суд
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