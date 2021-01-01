У Луцьку на День міста презентують аудіоальбом пісень на вірші Лесі Українки





Про це інформують у пресслужбі Луцькради.



Добірка створена до 150-річчя від дня народження Лесі Українки. Музичні твори звучатимуть у виконанні творчих колективів й окремих виконавців культурно-мистецького центру "Красне":



- ансамбль сучасного танцю "Антарес" (керівниця - Вікторія Лех)



- камерний хор КМЦ "Красне" (керівник - Володимир Єфіменко)



- Валентина Палійчук



- Анастасія Курліщук



- Ольга Ткаченко



- Дарина Лавренюк



- Христина Андрущак та Наталія Лисак



- Вікторія Бляхарчук і Марія Павлович



- вокальна студія "Зернятко" (керівниця - Алла Опейда)



- вокальний ансамбль "Аколада" (керівниця - Вікторія Гурська)



- вокально-інструментальне тріо «Лелія»



- Галина Конах



- дует "Душа Волині"



- гурт "NotaNeo"



- заслужена артистка України Алла Опейда.



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Випуск аудіоальбому створено за фінансової підтримки Луцької міської ради.



Початок заходу о 17.30.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В рамках заходів з відзначення Дня міста 4 вересня на Театральному майдані Луцька відбудеться презентація аудіоальбому пісень на вірші Лесі Українки «Мій шлях».Про це інформують у пресслужбі Луцькради.Добірка створена до 150-річчя від дня народження Лесі Українки. Музичні твори звучатимуть у виконанні творчих колективів й окремих виконавців культурно-мистецького центру "Красне":- ансамбль сучасного танцю "Антарес" (керівниця -- камерний хор КМЦ "Красне" (керівник -та- вокальна студія "Зернятко" (керівниця -- вокальний ансамбль "Аколада" (керівниця -- вокально-інструментальне тріо «Лелія»- дует "Душа Волині"- гурт "NotaNeo"- заслужена артистка України Алла Опейда.Випуск аудіоальбому створено за фінансової підтримки Луцької міської ради.Початок заходу о 17.30.

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