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У Луцьку на День міста презентують аудіоальбом пісень на вірші Лесі Українки

У Луцьку на День міста презентують аудіоальбом пісень на вірші Лесі Українки
В рамках заходів з відзначення Дня міста 4 вересня на Театральному майдані Луцька відбудеться презентація аудіоальбому пісень на вірші Лесі Українки «Мій шлях».

Про це інформують у пресслужбі Луцькради.

Добірка створена до 150-річчя від дня народження Лесі Українки. Музичні твори звучатимуть у виконанні творчих колективів й окремих виконавців культурно-мистецького центру "Красне":

- ансамбль сучасного танцю "Антарес" (керівниця - Вікторія Лех)

- камерний хор КМЦ "Красне" (керівник - Володимир Єфіменко)

- Валентина Палійчук

- Анастасія Курліщук

- Ольга Ткаченко

- Дарина Лавренюк

- Христина Андрущак та Наталія Лисак

- Вікторія Бляхарчук і Марія Павлович

- вокальна студія "Зернятко" (керівниця - Алла Опейда)

- вокальний ансамбль "Аколада" (керівниця - Вікторія Гурська)

- вокально-інструментальне тріо «Лелія»

- Галина Конах

- дует "Душа Волині"

- гурт "NotaNeo"

- заслужена артистка України Алла Опейда.

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Випуск аудіоальбому створено за фінансової підтримки Луцької міської ради.

Початок заходу о 17.30.

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Теги: Луцьк, День міста, аудіоальбом, вірші Лесі Українки
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