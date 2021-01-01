У Луцьку на День міста презентують аудіоальбом пісень на вірші Лесі Українки
Сьогодні, 15:26
В рамках заходів з відзначення Дня міста 4 вересня на Театральному майдані Луцька відбудеться презентація аудіоальбому пісень на вірші Лесі Українки «Мій шлях».
Про це інформують у пресслужбі Луцькради.
Добірка створена до 150-річчя від дня народження Лесі Українки. Музичні твори звучатимуть у виконанні творчих колективів й окремих виконавців культурно-мистецького центру "Красне":
- ансамбль сучасного танцю "Антарес" (керівниця - Вікторія Лех)
- камерний хор КМЦ "Красне" (керівник - Володимир Єфіменко)
- Валентина Палійчук
- Анастасія Курліщук
- Ольга Ткаченко
- Дарина Лавренюк
- Христина Андрущак та Наталія Лисак
- Вікторія Бляхарчук і Марія Павлович
- вокальна студія "Зернятко" (керівниця - Алла Опейда)
- вокальний ансамбль "Аколада" (керівниця - Вікторія Гурська)
- вокально-інструментальне тріо «Лелія»
- Галина Конах
- дует "Душа Волині"
- гурт "NotaNeo"
- заслужена артистка України Алла Опейда.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Коли і яким буде День міста у Луцьку. АФІША
Випуск аудіоальбому створено за фінансової підтримки Луцької міської ради.
Початок заходу о 17.30.
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Про це інформують у пресслужбі Луцькради.
Добірка створена до 150-річчя від дня народження Лесі Українки. Музичні твори звучатимуть у виконанні творчих колективів й окремих виконавців культурно-мистецького центру "Красне":
- ансамбль сучасного танцю "Антарес" (керівниця - Вікторія Лех)
- камерний хор КМЦ "Красне" (керівник - Володимир Єфіменко)
- Валентина Палійчук
- Анастасія Курліщук
- Ольга Ткаченко
- Дарина Лавренюк
- Христина Андрущак та Наталія Лисак
- Вікторія Бляхарчук і Марія Павлович
- вокальна студія "Зернятко" (керівниця - Алла Опейда)
- вокальний ансамбль "Аколада" (керівниця - Вікторія Гурська)
- вокально-інструментальне тріо «Лелія»
- Галина Конах
- дует "Душа Волині"
- гурт "NotaNeo"
- заслужена артистка України Алла Опейда.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Коли і яким буде День міста у Луцьку. АФІША
Випуск аудіоальбому створено за фінансової підтримки Луцької міської ради.
Початок заходу о 17.30.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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