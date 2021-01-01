На Волині маршрутка збила неповнолітнього велосипедиста. ФОТО





Про це пише



Як стало відомо на місці події, маршрутка повертала з вулиці Шевченка на вулицю Гайдамацьку. Водій зазначає, що повертав повільно, адже поворот крутий.



В цей час велосипедист виїхав на дорогу, рухаючись по пішохідному переходу. Трапилося зіткнення. Хлопця забрала швидка, але він, як розповідають, серйозно не постраждав.



З місця події видно, що оглядовості заважало дерево, яке нависло біля перехрестя. Тому водій навіть не побачив велосипед, що наближався до перехрестя по бруківці. На місці працює поліція.



Шановні пішоходи та водії, вчіть, будь ласка, правила дорожнього руху.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 1-го вересня близько 14:30 у Володимирі на перехресті вулиці Шевченка та Гайдамацької трапилася ДТП. Під колеса маршрутки потрапив неповнолітній велосипедист.Про це пише БУГ. Як стало відомо на місці події, маршрутка повертала з вулиці Шевченка на вулицю Гайдамацьку. Водій зазначає, що повертав повільно, адже поворот крутий.В цей час велосипедист виїхав на дорогу, рухаючись по пішохідному переходу. Трапилося зіткнення. Хлопця забрала швидка, але він, як розповідають, серйозно не постраждав.З місця події видно, що оглядовості заважало дерево, яке нависло біля перехрестя. Тому водій навіть не побачив велосипед, що наближався до перехрестя по бруківці. На місці працює поліція.Шановні пішоходи та водії, вчіть, будь ласка, правила дорожнього руху.

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