Волинянка – триразова чемпіонка України з велоспорту





Про це повідомляє управління у справах молоді та спорту Волинської ОДА.



Вихованка Віктора Ковальова та Валентини Матвійчук – Жолнач та учениця ШВСМ - Олександра Логвінюк виборола золоті нагороди на дистанціях спринт, кейрін і командний спринт.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. З 28 до 31 серпня 2021 року в місті Києві відбувся чемпіонат України з велосипедного спорту (трек). У підсумку змагань волинська спортсменка стала триразовою чемпіонкою України на відкритому треку з олімпійських номерів програми (чоловіки, жінки, юніори, юніорки).Про це повідомляє управління у справах молоді та спорту Волинської ОДА.Вихованкатата учениця ШВСМ -виборола золоті нагороди на дистанціях спринт, кейрін і командний спринт.

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