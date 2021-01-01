Волинянка – триразова чемпіонка України з велоспорту
Сьогодні, 15:45
З 28 до 31 серпня 2021 року в місті Києві відбувся чемпіонат України з велосипедного спорту (трек). У підсумку змагань волинська спортсменка стала триразовою чемпіонкою України на відкритому треку з олімпійських номерів програми (чоловіки, жінки, юніори, юніорки).
Про це повідомляє управління у справах молоді та спорту Волинської ОДА.
Вихованка Віктора Ковальова та Валентини Матвійчук – Жолнач та учениця ШВСМ - Олександра Логвінюк виборола золоті нагороди на дистанціях спринт, кейрін і командний спринт.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє управління у справах молоді та спорту Волинської ОДА.
Вихованка Віктора Ковальова та Валентини Матвійчук – Жолнач та учениця ШВСМ - Олександра Логвінюк виборола золоті нагороди на дистанціях спринт, кейрін і командний спринт.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
На Рівненщині невідомі облили чоловіка бензином і підпалили
Сьогодні, 16:34
Волинян попереджають про сильний вітер
Сьогодні, 16:00
Волинянка – триразова чемпіонка України з велоспорту
Сьогодні, 15:45
На Волині маршрутка збила неповнолітнього велосипедиста. ФОТО
Сьогодні, 15:42