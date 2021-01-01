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Волинянка – триразова чемпіонка України з велоспорту

Волинянка – триразова чемпіонка України з велоспорту
З 28 до 31 серпня 2021 року в місті Києві відбувся чемпіонат України з велосипедного спорту (трек). У підсумку змагань волинська спортсменка стала триразовою чемпіонкою України на відкритому треку з олімпійських номерів програми (чоловіки, жінки, юніори, юніорки).

Про це повідомляє управління у справах молоді та спорту Волинської ОДА.

Вихованка Віктора Ковальова та Валентини Матвійчук – Жолнач та учениця ШВСМ - Олександра Логвінюк виборола золоті нагороди на дистанціях спринт, кейрін і командний спринт.

Волинянка – триразова чемпіонка України з велоспорту

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Теги: Волинь, спорт, велосипед
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