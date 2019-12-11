Волинян попереджають про сильний вітер





Про це



Так, завтра, 2 вересня, вночі у західних та північних областях, вдень в Україні пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).



У м. Києві та Київській області пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).



До слова, за прогнозами синоптиків, з 2 вересня варто очікувати різке зниження температури повітря.

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