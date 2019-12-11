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Волинян попереджають про сильний вітер

Волинян попереджають про сильний вітер
Рятувальники попереджають волинян про шквальний вітер на території області 2 вересня.

Про це повідомляє ДСНС у Волинській області з посиланням на дані Укргідрометцентру.

Так, завтра, 2 вересня, вночі у західних та північних областях, вдень в Україні пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).

У м. Києві та Київській області пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).

До слова, за прогнозами синоптиків, з 2 вересня варто очікувати різке зниження температури повітря.

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Теги: Волинь, попередження, погіршення погодних умов
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