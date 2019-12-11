Волинян попереджають про сильний вітер
Сьогодні, 16:00
Рятувальники попереджають волинян про шквальний вітер на території області 2 вересня.
Про це повідомляє ДСНС у Волинській області з посиланням на дані Укргідрометцентру.
Так, завтра, 2 вересня, вночі у західних та північних областях, вдень в Україні пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).
У м. Києві та Київській області пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).
До слова, за прогнозами синоптиків, з 2 вересня варто очікувати різке зниження температури повітря.
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Про це повідомляє ДСНС у Волинській області з посиланням на дані Укргідрометцентру.
Так, завтра, 2 вересня, вночі у західних та північних областях, вдень в Україні пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).
У м. Києві та Київській області пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).
До слова, за прогнозами синоптиків, з 2 вересня варто очікувати різке зниження температури повітря.
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