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На Рівненщині невідомі облили чоловіка бензином і підпалили

На Рівненщині невідомі облили чоловіка бензином і підпалили
У селі Оженин Острозького району медики «швидкої» надали допомогу чоловіку, якого облили бензином та підпалили. Виклик на лінію 103 надійшов сьогодні, 1 вересня.

Про це повідомляє Рівненський обласний центр екстреної медичної допомоги.

За вказаною адресою прибула фельдшерська бригада Острозької підстанції ШМД.

Пацієнт (орієнтовно 30 років) був у свідомості. За його словами, невідомі особи облили його бензином на підпалили. Площина опікової поверхні тіла 70%.

Бригада «швидкої» надала необхідну медичну допомогу відповідно до протоколу. Пацієнта у важкому стані госпіталізовано до Рівненської обласної клінічної лікарні.


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Теги: Рівненська область, підпал
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