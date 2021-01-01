На Рівненщині невідомі облили чоловіка бензином і підпалили





Про це повідомляє Рівненський обласний центр екстреної медичної допомоги.



За вказаною адресою прибула фельдшерська бригада Острозької підстанції ШМД.



Пацієнт (орієнтовно 30 років) був у свідомості. За його словами, невідомі особи облили його бензином на підпалили. Площина опікової поверхні тіла 70%.



Бригада «швидкої» надала необхідну медичну допомогу відповідно до протоколу. Пацієнта у важкому стані госпіталізовано до Рівненської обласної клінічної лікарні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Оженин Острозького району медики «швидкої» надали допомогу чоловіку, якого облили бензином та підпалили. Виклик на лінію 103 надійшов сьогодні, 1 вересня.Про це повідомляє Рівненський обласний центр екстреної медичної допомоги.За вказаною адресою прибула фельдшерська бригада Острозької підстанції ШМД.Пацієнт (орієнтовно 30 років) був у свідомості. За його словами, невідомі особи облили його бензином на підпалили. Площина опікової поверхні тіла 70%.Бригада «швидкої» надала необхідну медичну допомогу відповідно до протоколу. Пацієнта у важкому стані госпіталізовано до Рівненської обласної клінічної лікарні.

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