У Луцьку за рік облаштують камерами відеоспостереження 20 кілометрів дороги
Сьогодні, 17:00
Сьогодні розпочинають роботи з будівництва волоконно-оптичних ліній зв'язку у місті Луцьку на декількох вулицях.
Про це інформують у пресслужбі департаменту муніципальної варти Луцькради.
Ремонти розпочнуть на Домни Гордіюк, Конякіна, Карбишева, Єршова, Карпенка-Карого; проспектах: Молоді, Соборності, Відродження та дотичних до них вулицях.
Всього заплановано побудувати близько 20 кілометрів ВОЛЗ, що дасть можливість у подальшому встановити камери відеоспостереження на цих вулицях у найближчий рік.
"На цій ділянці було повністю відсутнє оптиволокно та не було проєкту його будівництва. Департамент провів масштабну кропітку роботу в цьому напрямку впродовж 7 місяців, в результаті якої буде добудовано ВОЛЗ", - йдеться у дописі.
Як зазначають у департаменті, відеонагляд в територіальній громаді Луцька уже слугує та допомагає в розкритті правоохоронними органами злочинів та вчинених адміністративних правопорушень, що дає можливість зробити місто безпечнішим.
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Про це інформують у пресслужбі департаменту муніципальної варти Луцькради.
Ремонти розпочнуть на Домни Гордіюк, Конякіна, Карбишева, Єршова, Карпенка-Карого; проспектах: Молоді, Соборності, Відродження та дотичних до них вулицях.
Всього заплановано побудувати близько 20 кілометрів ВОЛЗ, що дасть можливість у подальшому встановити камери відеоспостереження на цих вулицях у найближчий рік.
"На цій ділянці було повністю відсутнє оптиволокно та не було проєкту його будівництва. Департамент провів масштабну кропітку роботу в цьому напрямку впродовж 7 місяців, в результаті якої буде добудовано ВОЛЗ", - йдеться у дописі.
Як зазначають у департаменті, відеонагляд в територіальній громаді Луцька уже слугує та допомагає в розкритті правоохоронними органами злочинів та вчинених адміністративних правопорушень, що дає можливість зробити місто безпечнішим.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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