У Луцьку за рік облаштують камерами відеоспостереження 20 кілометрів дороги





Про це інформують у



Ремонти розпочнуть на Домни Гордіюк, Конякіна, Карбишева, Єршова, Карпенка-Карого; проспектах: Молоді, Соборності, Відродження та дотичних до них вулицях.



Всього заплановано побудувати близько 20 кілометрів ВОЛЗ, що дасть можливість у подальшому встановити камери відеоспостереження на цих вулицях у найближчий рік.



"На цій ділянці було повністю відсутнє оптиволокно та не було проєкту його будівництва. Департамент провів масштабну кропітку роботу в цьому напрямку впродовж 7 місяців, в результаті якої буде добудовано ВОЛЗ", - йдеться у дописі.



Як зазначають у департаменті, відеонагляд в територіальній громаді Луцька уже слугує та допомагає в розкритті правоохоронними органами злочинів та вчинених адміністративних правопорушень, що дає можливість зробити місто безпечнішим.



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