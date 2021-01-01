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У Луцьку за рік облаштують камерами відеоспостереження 20 кілометрів дороги

У Луцьку за рік облаштують камерами відеоспостереження 20 кілометрів дороги
Сьогодні розпочинають роботи з будівництва волоконно-оптичних ліній зв'язку у місті Луцьку на декількох вулицях.

Про це інформують у пресслужбі департаменту муніципальної варти Луцькради.

Ремонти розпочнуть на Домни Гордіюк, Конякіна, Карбишева, Єршова, Карпенка-Карого; проспектах: Молоді, Соборності, Відродження та дотичних до них вулицях.

Всього заплановано побудувати близько 20 кілометрів ВОЛЗ, що дасть можливість у подальшому встановити камери відеоспостереження на цих вулицях у найближчий рік.

"На цій ділянці було повністю відсутнє оптиволокно та не було проєкту його будівництва. Департамент провів масштабну кропітку роботу в цьому напрямку впродовж 7 місяців, в результаті якої буде добудовано ВОЛЗ", - йдеться у дописі.

Як зазначають у департаменті, відеонагляд в територіальній громаді Луцька уже слугує та допомагає в розкритті правоохоронними органами злочинів та вчинених адміністративних правопорушень, що дає можливість зробити місто безпечнішим.
У Луцьку за рік облаштують камерами відеоспостереження 20 кілометрів дороги

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Теги: камери відеоспостереження, Луцьк
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