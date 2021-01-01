Легкоатлет з Волині посів 6 місце на Паралімпіаді в Токіо

Ярослав Окапінський посів шосте місце на Паралімпійських іграх.



Про це інформує Ківерцівська міська рада.



«Спортсмен Ярослав Окапінський у фінальному забігу Параолімпійських ігор у м.Токіо на 400 метрів посів 6 місце. Бажаємо не втрачати форми і оптимізму, не сумніватися у своїх силах і вірити в удачу, надалі досягати усіх цілей та таких великих перемог як сьогодні», – йдеться у дописі.





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