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Легкоатлет з Волині посів 6 місце на Паралімпіаді в Токіо

Легкоатлет з Волині посів 6 місце на Паралімпіаді в Токіо
Житель Ківерцівської громади Ярослав Окапінський посів шосте місце на Паралімпійських іграх.

Про це інформує Ківерцівська міська рада.

«Спортсмен Ярослав Окапінський у фінальному забігу Параолімпійських ігор у м.Токіо на 400 метрів посів 6 місце. Бажаємо не втрачати форми і оптимізму, не сумніватися у своїх силах і вірити в удачу, надалі досягати усіх цілей та таких великих перемог як сьогодні», – йдеться у дописі.

Легкоатлет з Волині посів 6 місце на Паралімпіаді в Токіо

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Теги: Паралімпіада, легкоатлет, Ківерці
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