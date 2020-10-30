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Судитимуть дівчину з Волині, яка п'яною зарізала свого співмешканця

Судитимуть дівчину з Волині, яка п'яною зарізала свого співмешканця
Волинянку судитимуть за вбивство свого співмешканця.

Про це інформують у пресслужбі прокуратури Волині.

Ковельська окружна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення 21-річною жителькою села Смідин Ковельського району умисного убивства 30-річного співмешканця (ч.1 ст. 115 КК України).

Слідство довело, що уночі 29 червня 2021 року нетвереза жінка в ході сварки вдарила чоловіка ножем і він помер.

За цей злочин волинянка тепер відповідатиме перед судом.


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Теги: прокуратура, Волинь, вбивство
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