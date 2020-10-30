Судитимуть волинянку, яка п'яною зарізала свого співмешканця





Про це інформують у пресслужбі прокуратури Волині.



Ковельська окружна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення 21-річною жителькою села Смідин Ковельського району умисного убивства 30-річного співмешканця (ч.1 ст. 115 КК України).



Слідство довело, що уночі 29 червня 2021 року нетвереза жінка в ході сварки вдарила чоловіка ножем і він помер.



За цей злочин волинянка тепер відповідатиме перед судом.





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