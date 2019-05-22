Волинянин, який пограбував пенсіонерку посеред вулиці, відсидить у в'язниці понад 4 роки





Про це повідомляє пресслужба прокуратури Волині.



За наполегливої позиції прокурорів Нововолинського відділу Володимир-Волинської окружної прокуратури суд визнав неодноразово судимого 40-річного жителя Нововолинська винним у грабежі (ч.2 ст. 186 КК України) та призначив йому покарання у виді чотирьох років та семи місяців позбавлення волі.



Зранку 2 травня 2021 року зловмисник, який за місяць до того умовно достроково звільнився з місць позбавлення волі, де відбував покарання також за грабіж,



До покарання, призначеного за цей злочин, суд приєднав невідбуте покарання за попереднім вироком, відтак 4 роки та 7 місяців волинянин проведе за ґратами.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинянин, який у травнфі пограбував пенсіонерку, втрапив за ґрати на понад 4 роки.Про це повідомляє пресслужба прокуратури Волині.За наполегливої позиції прокурорів Нововолинського відділу Володимир-Волинської окружної прокуратури суд визнав неодноразово судимого 40-річного жителя Нововолинська винним у грабежі (ч.2 ст. 186 КК України) та призначив йому покарання у виді чотирьох років та семи місяців позбавлення волі.Зранку 2 травня 2021 року зловмисник, який за місяць до того умовно достроково звільнився з місць позбавлення волі, де відбував покарання також за грабіж, вирвав із рук перехожої жінки похилого віку пакет із грішми та продуктами До покарання, призначеного за цей злочин, суд приєднав невідбуте покарання за попереднім вироком, відтак 4 роки та 7 місяців волинянин проведе за ґратами.

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