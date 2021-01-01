Благодійно, красиво, урочисто: як відсвяткували старт навчання у ліцеї Ковеля. ФОТО

Ковельські школи разом з усією Україною відсвяткували старт нового навчального року. Цьогоріч за парти у Ковелі сіло 10 тисяч 753 учні, з них 983 – першокласники.Те, як відзначали День знань у ліцеї № 7, бачилоЩе задовго до 9 ранку подвір’я школи наповнилося учнями 1-4 класів, оскільки перша святкова лінійка відбулася саме для них. А вже наступна – для старших школярів. До слова, загалом майже 1070 учнів.«Першачки», яких цьогоріч у школі №7 89, несміливо крокували спортивним майданчиком, на якому і відбувалося дійство, ближче знайомилися між собою та з першою вчителькою й вперше побачили підручники, з якими навчатимуться протягом першого у житті навчального року.Урочистості для наймолодших школярів вирішили зробити максимально короткими та з дотриманням протиепідемічних вимог. Утім, не скасували. Урочистість і святковість моменту, впевнений директор школи, має відчути кожен, хто сідає за шкільну парту.Після молодших класів урочистості на стадіоні влаштували і старшокласники.«Відпочили за літо? До школи хочете?», – звернувся до учнів очільник ліцею, починаючи лінійку.«Ніііі», – жартома відповіли учні.«Ну тоді ідемо ще на канікули, через місяць зустрінемося», – продовжував жартувати Валерій Кубай. А далі додав: «Ні, сьогодні вся країна йде на навчання. І ми, звісно ж, як єдине ціле з нашою державою розпочнемо навчальний рік. Попереду – нові відкриття, нові успіхи. А, можливо, і невдачі та розчарування. Але ми – єдине ціле, тому ніякі перешкоди нам не страшні. Ми єдине ціле як школа, ціле як місто і ціле як наша славна країна. Бажаю, щоб ваші сподівання на цей рік збулися».Привітати школярів зі стартом нового навчального року у школу №7 прийшла заступниця Ковельського міського голови. Вона зауважила, що те, що діти можуть навчатися у школах не у дистанційному форматі – це вже велика перевага.«Ми нарешті оцінили радість безпосереднього спілкування, коли ми можемо бачити очі друзів і потиснути один одному руки», – звернулася до присутніх посадовиця. Вона додала, що цьогоріч школу №7 чекає багато покращень.«Міська влада вважає, що освітній процес у школах міста організований на високому рівні. А наше завдання – зробити перебування дітей у школах максимально комфортним. Тому першочергово взялися ремонтувати санвузли у всіх школах міста. Цьогоріч, зокрема, роблять реконструкцію санвузлів і у школі №7, де ми перебуваємо. На це з міського бюджету виділили 1,7 мільйона гривень. Зараз ще триває будівельний процес. Але і учні і батьки ставляться до тимчасових незручностей з розумінням, оскільки розуміють, що невдовзі матимуть комфортні санвузли з гарячою водою», - розповіла Наталія Маленицька.За її словами, ліцей №7 отримає 1,6 мільйона гривень з державного бюджету на заміну вікон на енергозберігаючі. Йдеться про кошти фонду соціально-економічного розвитку. Директор школи додав, що ці кошти навчальний заклад отримав за поданням народного депутатаДо слова, тривалий час вікна у школах Ковеля замінювали коштом очолюваного Степаном Івахівим благодійного фонду «Патріоти Волині». Натомість тепер, як повідомив виданню директор фонду, Степан Івахів зміг також залучити 6,5 мільйона гривень із «соцеконому» саме на заміну вікон у школах міста.Директор школи Валерій Кубай у коментарі розповів, що між школою, міською владою та народним депутатом Степаном Івахівим, який опікується Ковелем, склалася дуже ефективна співпраця. «Відчуваємо підтримку і допомогу міської ради і нардепа. Співпрацюємо дуже тісно у питаннях, пов’язаних із матеріально-технічним забезпеченням. Маємо повне розуміння. От і тепер за допомогою субвенції повністю закриємо питання щодо заміни вікон, а за допомогою коштів з міського бюджету маємо комфортні вбиральні», - зауважив Валерій Кубай.Президент школи, восьмикласниккаже: чекав свята Першого дзвоника неабияк. Хлопець переконує, що має неабияке бажання працювати на користь школи і робити все для того, щоб учні могли пропонувати корисні місту ініціативи. Своєю чергою, Наталія Маленицька запросила Тараса приходити до міської ради та спільно обговорювати цікаві ідеї.Важливо, що цьогоріч у ліцеї №7 міста Ковеля вирішили надати урочистостям ще й благодійного змісту. Замість куплених для вчителів квітів батькам запропонували пожертвувати кошти для порятунку життя маленького місцевого мешканця, який має важку недугу. Проте навіть ті, хто таки вирішив потішити педагогів квітами, приєднувався до благодійної ініціативи та кидав гроші у скриньку.Тож спільними зусиллями у школі №7 на лікування дитини вдалося зібрати 8767 гривень.