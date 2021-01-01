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На Волині за учнівські парти сіли понад 14 тисяч першокласників

На Волині за учнівські парти сіли понад 14 тисяч першокласників
Сьогодні, 1 вересня 2021 року, школярі та студенти Волині розпочали новий навчальний рік. В усіх загальноосвітніх навчальних закладах області пролунав перший дзвоник, що уже давно є символом старту освітнього процесу після літніх канікул.

Про це повідомляє управління інформаційної та внутрішньої політики Волинської облдержадміністрації.

Зокрема, сьогодні у 573-х закладах середньої освіти Волині пройшли урочисті лінійки та Перші уроки, що присвячені 30-й річниці незалежності України. Понад 14 тисяч першокласників вперше сіли за учнівські парти, а майже 8 тисяч школярів у цьому навчальному році – випускники. Загалом, сьогодні новий навчальний 2021-2022 рік стартував для 143-х тисяч учнів області та понад 25 тисяч працівників освіти.

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Окрім того, на Волині активно продовжується процес формування мережі опорних шкіл. Відтак, зараз діє 42 опорних заклади освіти, в складі яких 85 філій (орієнтовно – понад 21,5 тисяч учнів).

Слід зазначити, що Волинь й уся Україна перебуває в умовах адаптивного карантину у зв’язку із захворюваністю на COVID-19. Наразі навчання в області розпочалося в очному режимі із дотриманням протиепідемічних заходів.

Варто зауважити, що станом на 1 вересня 2021 року проти COVID-19 вакцинувалися 34% працівників освітніх закладів Волині.

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Фото - ілюстративне

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Теги: 1 вересня, Волинь, навчання
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