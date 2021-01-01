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У Ковелі пропонують акційну ціну на приміщення під магазин чи офіс. ФОТО*

У Ковелі пропонують акційну ціну на приміщення під магазин чи офіс. ФОТО*
На першому поверсі нового будинку ЖК “Парковий квартал” (м. Ковель) продають комерційне приміщення площею 123,66 м2 під магазин чи офіс. Ціна – 79 000 $.

Про це йдеться на сайті Будівельної компанії "Інвестор".

Приміщення має три великі кімнати, які можна облаштувати під офіси чи торгові зали (43,28 м2, 43,93 м2 та 21,51 м2). Також є два санвузли і можливість облаштувати окремі кімнати для господарських потреб.
У Ковелі пропонують акційну ціну на приміщення під магазин чи офіс. ФОТО*

Роботи у новому будинку “Паркового кварталу” - на фінішному етапі. Сам будинок уже змурований, тривають внутрішні роботи у всіх під’їздах та фасадні роботи. Переглянути виконані роботи можна у свіжому фотозвіті.

Які переваги офісів та магазинів на перших поверхах житлових комплексів? У першу чергу:

- збільшення кількості потенційних клієнтів завдяки мешканцям ЖК та їхнім гостям;
- зручна транспортна розв'язка (до житлових масивів зазвичай легший доїзд, ніж в "ділові" райони);
- комунальні проблеми вирішуються швидко (у сучасних ЖК є ОСББ, які стежать за цим);
- доглянута територія поруч;
- додаткова цілодобова "охорона" у вигляді сусідів-мешканців.

Детальніше про ці та інші пропозиції запитуйте у відділі продажів Будівельної компанії «Інвестор»:

+38 067 544 71 96

Адреса: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 (3 поверх)

м. Луцьк, вул. Супутника, 6 а (ЖК «Супернова»)

Сайт:investor.lutsk.ua

Facebook: investorlutsk

Інстаграм: bud.investor

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Теги: Інвестор, квартира, Ковель, будівництво, ціни
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