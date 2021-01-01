У Ковелі пропонують акційну ціну на приміщення під магазин чи офіс. ФОТО*

123,66 м2 під магазин чи офіс. Ціна – 79 000 $.



Про це йдеться на сайті



Приміщення має три великі кімнати, які можна облаштувати під офіси чи торгові зали (43,28 м2, 43,93 м2 та 21,51 м2). Також є два санвузли і можливість облаштувати окремі кімнати для господарських потреб.



Роботи у новому будинку “Паркового кварталу” - на фінішному етапі. Сам будинок уже змурований, тривають внутрішні роботи у всіх під’їздах та фасадні роботи. Переглянути виконані роботи можна у свіжому фотозвіті.



Які переваги офісів та магазинів на перших поверхах житлових комплексів? У першу чергу:



- збільшення кількості потенційних клієнтів завдяки мешканцям ЖК та їхнім гостям;

- зручна транспортна розв'язка (до житлових масивів зазвичай легший доїзд, ніж в "ділові" райони);

- комунальні проблеми вирішуються швидко (у сучасних ЖК є ОСББ, які стежать за цим);

- доглянута територія поруч;

- додаткова цілодобова "охорона" у вигляді сусідів-мешканців.



Детальніше про ці та інші пропозиції запитуйте у відділі продажів Будівельної компанії «Інвестор»:



+38 067 544 71 96



Адреса: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 (3 поверх)



м. Луцьк, вул. Супутника, 6 а (ЖК «Супернова»)



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На першому поверсі нового будинку ЖК “Парковий квартал” (м. Ковель) продають комерційне приміщення площеюпід магазин чи офіс. Ціна –Про це йдеться на сайті Будівельної компанії "Інвестор". Приміщення має три великі кімнати, які можна облаштувати під офіси чи торгові зали (43,28 м2, 43,93 м2 та 21,51 м2). Також є два санвузли і можливість облаштувати окремі кімнати для господарських потреб.Роботи у новому будинку “Паркового кварталу” - на фінішному етапі. Сам будинок уже змурований, тривають внутрішні роботи у всіх під’їздах та фасадні роботи. Переглянути виконані роботи можна у свіжому фотозвіті.Які переваги офісів та магазинів на перших поверхах житлових комплексів? У першу чергу:- збільшення кількості потенційних клієнтів завдяки мешканцям ЖК та їхнім гостям;- зручна транспортна розв'язка (до житлових масивів зазвичай легший доїзд, ніж в "ділові" райони);- комунальні проблеми вирішуються швидко (у сучасних ЖК є ОСББ, які стежать за цим);- доглянута територія поруч;- додаткова цілодобова "охорона" у вигляді сусідів-мешканців.Детальніше про ці та інші пропозиції запитуйте у відділі продажів Будівельної компанії «Інвестор»:+38 067 544 71 96Адреса: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 (3 поверх)м. Луцьк, вул. Супутника, 6 а (ЖК «Супернова»)Сайт: investor.lutsk.ua Facebook: investorlutsk Інстаграм: bud.investor

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