Українським студентам підвищать стипендії
Сьогодні, 21:36
З 1 січня 2022 року в Україні підвищать стипендії студентам університетів та закладів профтехосвіти та фахової передвищої освіти.
Як передає кореспондент Укрінформу, про це під час засідання уряду сказав Прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
"Маємо рішення щодо стипендій. Уряд запровадить зміни до розмірів стипендіального забезпечення учнів закладів професійної освіти, студентів закладів фахової передвищої та вищої освіти. Це означає, що стипендії для студентів будуть збільшені", - сказав Шмигаль.
Так, в закладах профосвіти стипендії будуть збільшені в 2,5 раза, студенти вишів отримають підвищення в 1,5 раза.
Наразі студенти вищих навчальних закладів отримують 1300 грн стипендій, студенти коледжів і технікумів 980 грн, а профтехучилищ – 490.
Шмигаль нагадав, що останнє підвищення стипендій відбулося в листопаді 2017 року
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Як передає кореспондент Укрінформу, про це під час засідання уряду сказав Прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
"Маємо рішення щодо стипендій. Уряд запровадить зміни до розмірів стипендіального забезпечення учнів закладів професійної освіти, студентів закладів фахової передвищої та вищої освіти. Це означає, що стипендії для студентів будуть збільшені", - сказав Шмигаль.
Так, в закладах профосвіти стипендії будуть збільшені в 2,5 раза, студенти вишів отримають підвищення в 1,5 раза.
Наразі студенти вищих навчальних закладів отримують 1300 грн стипендій, студенти коледжів і технікумів 980 грн, а профтехучилищ – 490.
Шмигаль нагадав, що останнє підвищення стипендій відбулося в листопаді 2017 року
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