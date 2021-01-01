вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Українським студентам підвищать стипендії

Українським студентам підвищать стипендії
З 1 січня 2022 року в Україні підвищать стипендії студентам університетів та закладів профтехосвіти та фахової передвищої освіти.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це під час засідання уряду сказав Прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Маємо рішення щодо стипендій. Уряд запровадить зміни до розмірів стипендіального забезпечення учнів закладів професійної освіти, студентів закладів фахової передвищої та вищої освіти. Це означає, що стипендії для студентів будуть збільшені", - сказав Шмигаль.

Так, в закладах профосвіти стипендії будуть збільшені в 2,5 раза, студенти вишів отримають підвищення в 1,5 раза.

Наразі студенти вищих навчальних закладів отримують 1300 грн стипендій, студенти коледжів і технікумів 980 грн, а профтехучилищ – 490.

Шмигаль нагадав, що останнє підвищення стипендій відбулося в листопаді 2017 року

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: підвищення стипендій, українські коледжі
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Для «залізної» дистанції найголовніше – останній кілометр», – Ironman з Луцька Олександр Редько.ФОТО.ВІДЕО
«Точна дата ще невідома», – компанія «МакДональдз» про відкриття закладу у Луцьку
Електросамокати, сервіс оренди яких запрацював у Луцьку, зникнуть з вулиць міста
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
До Дня міста у Луцьку відбудеться інтеркультурний фестиваль
Сьогодні, 22:25
Українським студентам підвищать стипендії
Сьогодні, 21:36
КП «Луцьктепло» оновило автопарк. ФОТО
Сьогодні, 20:35
Благодійно, красиво, урочисто: як відсвяткували старт навчання у ліцеї Ковеля. ФОТО
Сьогодні, 19:41
На Волині дружині та дітям загиблого вручили орден Героя
Сьогодні, 19:37
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
До Дня міста у Луцьку відбудеться інтеркультурний фестиваль
Сьогодні, 22:25
 0
Українським студентам підвищать стипендії
Сьогодні, 21:36
 0
КП «Луцьктепло» оновило автопарк. ФОТО
Сьогодні, 20:35
 0
Благодійно, красиво, урочисто: як відсвяткували старт навчання у ліцеї Ковеля. ФОТО
Сьогодні, 19:41
 0
На Волині дружині та дітям загиблого вручили орден Героя
Сьогодні, 19:37
 0
Медіа
відео
1/8