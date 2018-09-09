До Дня міста у Луцьку відбудеться інтеркультурний фестиваль
Сьогодні, 22:25
У Луцьку в рамках заходів до Дня міста відбудеться інтеркультурний фестиваль «Палітра культур».
Захід відбуватиметься з 11.00 до 20.00. на Театральному майдані міста, - йдеться на сайті Луцької міської ради.
Представники шести етносів (поляків, чехів, німців, євреїв, кримських татар та вірмен) презентуватимуть свою автентичну музику, пісенне надбання, танці, майстер-класи, національний одяг та страви національних кухонь.
У програмі: презентації у наметах (протягом дня),
- майстер-класи (16.00 – 20.00),
- концертні виступи, частування стравами національних
- кухонь (16.00 – 17.30).
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Захід відбуватиметься з 11.00 до 20.00. на Театральному майдані міста, - йдеться на сайті Луцької міської ради.
Представники шести етносів (поляків, чехів, німців, євреїв, кримських татар та вірмен) презентуватимуть свою автентичну музику, пісенне надбання, танці, майстер-класи, національний одяг та страви національних кухонь.
У програмі: презентації у наметах (протягом дня),
- майстер-класи (16.00 – 20.00),
- концертні виступи, частування стравами національних
- кухонь (16.00 – 17.30).
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