До Дня міста у Луцьку відбудеться інтеркультурний фестиваль





Захід відбуватиметься з 11.00 до 20.00. на Театральному майдані міста, - йдеться на сайті Луцької міської ради.



Представники шести етносів (поляків, чехів, німців, євреїв, кримських татар та вірмен) презентуватимуть свою автентичну музику, пісенне надбання, танці, майстер-класи, національний одяг та страви національних кухонь.



У програмі: презентації у наметах (протягом дня),

- майстер-класи (16.00 – 20.00),

- концертні виступи, частування стравами національних

- кухонь (16.00 – 17.30).









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку в рамках заходів до Дня міста відбудеться інтеркультурний фестиваль «Палітра культур».Захід відбуватиметься з 11.00 до 20.00. на Театральному майдані міста, - йдеться на сайті Луцької міської ради.Представники шести етносів (поляків, чехів, німців, євреїв, кримських татар та вірмен) презентуватимуть свою автентичну музику, пісенне надбання, танці, майстер-класи, національний одяг та страви національних кухонь.У програмі: презентації у наметах (протягом дня),- майстер-класи (16.00 – 20.00),- концертні виступи, частування стравами національних- кухонь (16.00 – 17.30).

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