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До Дня міста у Луцьку відбудеться інтеркультурний фестиваль

До Дня міста у Луцьку відбудеться інтеркультурний фестиваль
У Луцьку в рамках заходів до Дня міста відбудеться інтеркультурний фестиваль «Палітра культур».

Захід відбуватиметься з 11.00 до 20.00. на Театральному майдані міста, - йдеться на сайті Луцької міської ради.

Представники шести етносів (поляків, чехів, німців, євреїв, кримських татар та вірмен) презентуватимуть свою автентичну музику, пісенне надбання, танці, майстер-класи, національний одяг та страви національних кухонь.

У програмі: презентації у наметах (протягом дня),
- майстер-класи (16.00 – 20.00),
- концертні виступи, частування стравами національних
- кухонь (16.00 – 17.30).




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Теги: Палітра культур, фестиваль, День міста
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