На одній з волинських лісопилень виявили 120 «кубів» незаконної деревини.ФОТО

Під час обстеження діяльності лісопильних об’єктів та кар’єрів з видобутку піску на території Ковельського району працівники державної екологічної інспекції у Волинській області разом із представниками управління Держпраці, місцевої влади, правоохоронцями та лісівниками ретельно обстежили лісопильню у Ковельському районі.Під час перевірки виявили ряд порушень. Про це повідомляє пресслужба державної екологічної інспекції у Волинській області.Відтак , лісодеревини, яку незаконно обробляють на підприємстві, було 120 метрів кубічних.Усю деревину вилучили, наразі вона зберігається на штрафному майданчику. Справа передана до суду.Перевірка відбулася з метою виконання завдань, передбачених розпорядженням голови Волинської обласної державної адміністрації від 10.01.2020 року № 6 «Питання легалізації роботи лісопильних об’єктів та ліквідації нелегального обігу деревини на території області».