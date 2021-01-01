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На одній з волинських лісопилень виявили 120 «кубів» незаконної деревини.ФОТО

На одній з волинських лісопилень виявили 120 «кубів» незаконної деревини.ФОТО
Під час обстеження діяльності лісопильних об’єктів та кар’єрів з видобутку піску на території Ковельського району працівники державної екологічної інспекції у Волинській області разом із представниками управління Держпраці, місцевої влади, правоохоронцями та лісівниками ретельно обстежили лісопильню у Ковельському районі.

Під час перевірки виявили ряд порушень. Про це повідомляє пресслужба державної екологічної інспекції у Волинській області.

Відтак , лісодеревини, яку незаконно обробляють на підприємстві, було 120 метрів кубічних.

Усю деревину вилучили, наразі вона зберігається на штрафному майданчику. Справа передана до суду.

Перевірка відбулася з метою виконання завдань, передбачених розпорядженням голови Волинської обласної державної адміністрації від 10.01.2020 року № 6 «Питання легалізації роботи лісопильних об’єктів та ліквідації нелегального обігу деревини на території області».


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Теги: лісопильня, незаконна деревина
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